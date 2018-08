Ciudad Juárez— Debido a las condiciones en que se encuentra el Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar (Cedefam), usuarios denunciaron a El Diario su indignación por el abandono actual del lugar.Entrevistados que omitieron su nombre por temor a represalias, explicaron que a pesar de haber recibido las instalaciones en óptimas condiciones, ahora el mantenimiento sólo atiende la alberca de olas y su alrededor, dejando en el olvido una piscina semiolímpica, corredores, gimnasio y otras áreas.“Todavía hace tres años estaba todo en perfecto estado y se vino para abajo horrible”, mencionó un usuario. “Había una pista de terracería para bicicleta de montaña y un corredor como una pista de cemento para caminar a las áreas verdes, pero toda está llena de maleza que salió por el pavimento”, señaló.Explicaron que el espacio hasta la administración pasada era considerado como digno, sin embargo, ahora la pista de montaña que había ya no existe, al igual que un carril de concreto, pues la maleza ha llegado a todos los rincones, y el deterioro se ve hasta en las rejas que eran utilizadas para jugar beisbol.“Se supone que deben de darle mantenimiento a todas las áreas, no nada más a las albercas, porque antes con las bicicletas usaba uno todo el espacio hasta allá atrás, y ahorita uno ya no puede ni entrar ahí”, expresó.También destacó que lo más visible de este abandono es la alberca semiolímpica, en la que no se alcanza a ver la profundidad por lo sucia que está el agua, así como el monumento al policía, que está sin agua y con tierra.“El gimnasio ni siquiera lo barren ni lo trapean”, dijo, y mencionó que durante el día se puede ver a los empleados encargados del mantenimiento ejercitándose en horas laborales, “es obvio que no están trabajando al 100, están al 50 y lo demás lo están abandonando”.De acuerdo con fuentes oficiales, el Cedefam fue inaugurado el 14 de enero del 2015 por el presidente Enrique Peña Nieto y Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con una inversión federal de 100 millones de pesos.Este parque exclusivo para policías cuenta con alberca de olas, toboganes acuáticos, piscina semiolímpica techada, cancha de tenis, de béisbol y gimnasio de pesas. Tiene 22 mil metros de pasto natural, sistema de riego, 30 asadores, sombrilas con mesa, bancas, teatro al aire libre, ciclovía, baños y vestidores.

