Cierran siete bares el viernes; ayer seguían sin operar

Ciudad Juárez— La noche del viernes, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) acompañada de inspectores de Gobernación realizó una serie de operativos nocturnos en bares ubicados en el primer cuadro de la ciudad.Los mismos dieron como resultado la clausura de algunos centros nocturnos de dicha índole que persisten sin poder operar.Hasta ayer el bar Chess seguía con los sellos de clausura en su exterior que indican que se podría imponer de dos a siete años de prisión además de una multa a quien retire los mismos sin el permiso de la autoridad competente.Información obtenida a través de Julio Castañeda, vocero de la CES, menciona que otros seis negocios fueron clausurados: bar Don Félix, ubicado entre la avenida Benito Juárez e Ignacio Mejía; El Rinconcito, ubicado en la previa dirección; El Sinaloense, entre la avenida Benito Juárez y Abraham González; Nuevo Gavilán, entre 5 de Febrero e Insurgentes; La Escondida, entre Ignacio de la Peña y Ramón Corona; El Papagayo, entre Hermanos Escobar y Paraguay.Dichos negocios fueron sacados de circulación debido a la carencia de sellos en botellas de alcohol y horarios desfasados, según los datos oficiales. A su vez, fueron detectados algunos de estos negocios operando luego de haber violado los señalamientos de clausura. No obstante, se procedió de nuevo a su cierre.Los operativos iniciaron a partir de las 10 de la noche sobre la avenida Juárez, misma que cuenta con una variedad de salones de baile y bares. Al lugar llegaron al menos 10 vehículos pick up de fuerzas estatales, acompañadas también de perros olfateadores.Luego de toda la movilización no hubo personas detenidas ni aseguramientos. Únicamente se procedió a la clausura de dichos centros nocturnos que deberán cumplir con los procesos reglamentarios estipulados para volver a operar. (Alejandro Vargas)

