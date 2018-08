Suroriente, en el olvido

Ciudad Juárez— “Aquí no existimos para nadie”, comentó Israel, vecino de la colonia Senderos del Sol, mientras era testigo de cómo peritos ministeriales sacaban, a dos casas de la suya, a una pareja sin vida que se había mudado ahí hace dos meses.Desde la llegada de las patrullas y el acordonamiento de la escena del crimen la mañana del jueves, había expectación entre los pocos residentes de ese sector.Los dos cuerpos de sus vecinos habían sido encontrados con severas huellas de tortura en la vivienda que se localiza a no más de 2 kilómetros de distancia de la Ciudad Universitaria, en la parte más apartada del suroriente.Israel lamentó el deceso del hombre y la mujer, a quienes conoció “de vista” en el corto tiempo que fueron vecinos. No percibió nada de los lamentos y gritos que debieron escucharse luego de que las víctimas fueron cruelmente torturadas por sus verdugos, quienes los asesinaron a golpes después de atarlos, al menos dos noches antes, según el estado de los cuerpos. “La gente aquí nos metemos con el sol, nos encerramos y ya no salimos, porque está lleno de delincuentes”, comentó Israel.El entorno de esa colonia es propicio para que anide la delincuencia.De cada 10 casas abandonadas en fila, hay dos o tres habitadas. Aunque el entrevistado dijo tratar de vivir “normalmente”, asegura estar en el desierto, donde es “tierra sin ley”.No cuentan con ningún servicio público y sólo observan eventualmente patrullar a una unidad preventiva. La casa donde fue encontrada la pareja asesinada el jueves de la presente semana, está sobre la calle Matachín, a dos cuadras de la escuela Alfonso Maldonado.En otros hechos, una pareja fue asesinada y sus cuerpos fueron abandonados dentro de la cajuela de un viejo auto, en el fraccionamiento Praderas del Sur.El hallazgo lo hicieron agentes preventivos que realizaban labores de vigilancia por las calles Búfalo y Caléxico, a las 01:45 horas.Policías municipales revisaron un Honda color plata con placas fronterizas 863-SBS-9 que estaba mal estacionado y con una puerta abierta. En la cajuela estaban los cadáveres envueltos en cobijas y manchadas con sangre. Aparentemente fueron torturados y ahorcados, debido a que presentaban huellas en el cuello, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.En ese mismo lugar, el 26 de julio fue abandonado el cadáver de un hombre que fue asesinado de la misma forma.Los cadáveres fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense.redaccio [email protected]

