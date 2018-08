Ciudad Juárez— Únicamente dos de cada diez mujeres que sufren acoso o abuso sexual por parte de sus superiores en empresas de esta ciudad se atreven a denunciar por miedo a perder su trabajo, aseguró Gladys Allitet Ortiz Martínez, representante de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.Agregó que es un fenómeno que no se da específicamente en esta localidad, sino a nivel nacional debido a que las condiciones económicas que enfrentan las víctimas las fuerzan a aguantar casi toda clase de abuso.“Hay tres casos (denunciados ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo) actualmente que han trascendido al área penal por ser tipificados como delito, como el abuso sexual dentro del ámbito laboral”, mencionó Ortiz Martínez.“Generalmente se da por parte de los superiores, ya sea dueños de las empresas, supervisores, gerentes, directivos, entre otros. Es bajísimo el número que se anima a denunciar”, agregó la funcionaria.Por lo anterior, la representante de la dependencia mencionó que es importante que quienes se encuentren en una situación similar acudan a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo a denunciar de manera gratuita.Agregó que en el proceso no se pone en riesgo a las víctimas ya que es innecesario el careo con el agresor para el proceso.De enero a julio de 2018 ha habido aproximadamente 30 denuncias por diversos motivos: violencia de género, despidos por embarazos, acoso sexual, actos discriminatorios, dijo Ortiz Martínez.“Esto es demasiado común, y ni las personas en general, no nada más las mujeres, se animan a denunciar. Muchos incluso por el miedo a perder su trabajo porque es su única fuente de ingreso, entre otros factores”, culminó.Actualmente la Procuraduría de la Defensa del Trabajo puso en marcha la campaña ¡No lo dejes pasar! que facilita a las mujeres y hombres el siguiente número para interponer denuncias en delitos de las ya mencionadas índoles: 656 629 33 13.Reporta delitos al656 629 33 13

