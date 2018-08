Al menos 20 torturados y ahorcados en 15 días; ningún detenido

Al menos 20 personas han sido torturadas y ahorcadas en las últimas dos semanas. En ninguno de estos casos se ha utilizado alguna arma de fuego, pero sí en cambio, el uso de la violencia extrema.Datos periodísticos basados en información oficial del forense estatal, indican que sólo del 2 al 4 de agosto, fueron 15 las víctimas que perecieron en estas circunstancias.Destaca también los asesinatos de parejas, la ocurrida en Senderos de San isidro el pasado jueves y la de esta madrugada en Praderas del Sur.Estos crímenes tienen en común que sucedieron en viviendas o as víctimas fueron sacadas de su casa para después matarlas y además, no hubo detenidos en ningún caso.De acuerdo a fuentes policiacas, la tortura se utiliza no sólo para sacar información a las víctimas, sino para provocar pánico en las bandas delincuenciales contrarias.EnUna pareja fue asesinada a golpes en una casa del fraccionamiento Senderos de San Isidro. El cadáver de la mujer estaba atado de los pies y el del hombre tenía las manos amarradas con un cinto, ambos tenían huellas de haber sido torturados. La mujer fue encontrada en el suelo con un picahielo enterrado en la zona del cuello.Once personas, tres de ellas mujeres, fueron asesinadas en Pradera de los Oasis. Todos fueron torturados y después ahorcado con un cable con el que hicieron un torniquete.Una pareja fue asesinada y sus cuerpos fueron abandonados dentro de la cajuela de un viejo auto, en el fraccionamiento Praderas del Sur. Fueron torturados y ahorcados, debido a que presentaban huellas en el cuello, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

