Crueldad extrema en masacre de 11

Un grupo armado asesinó a 11 personas dentro de un domicilio de la colonia Praderas de los Oasis, al surponiente de la ciudad.La Fiscalía General del Estado informó que las víctimas son tres mujeres y ocho hombres, cuyos cuerpos fueron localizados la mañana de ayer con señas de haber sido torturados cruelmente.El hecho ocurrió en el número 1201 de la calle Oasis de Egipto, en una casa de doble planta, donde ocho cuerpos fueron localizados en la parte superior y tres más en una recámara de la planta baja.Las primeras investigaciones ministeriales apuntan a que el multihomicidio es parte del contexto de la cruenta lucha que surgió por la división en la pandilla Barrio Azteca.De forma preliminar investigadores de la Fiscalía establecieron ayer que la ejecución de estas 11 personas ocurrió entre las 10 y 11 de la noche del pasado jueves.Perfiladores criminales de la dependencia estatal presumen que fueron nueve los victimarios que llegaron con armas cortas y sorprendieron a sus objetivos al interior del domicilio, donde los sometieron y amordazaron.Los cuerpos presentaban hematomas en varias partes y aparentemente dos de las tres mujeres fueron violentadas sexualmente.Todos fueron encontrados boca abajo con las manos atadas hacia atrás. Dos mujeres tenían los pantalones por debajo de los glúteos.Trascendió que dos de los ejecutados, de 19 y 22 años de edad, aproximadamente, eran los objetivos de los sicarios.Ambos tenían tatuajes y la Policía los interpretó como símbolos usados por pandilleros mexicles, quienes hace una década surgieron como brazo armado del Cártel de Sinaloa.Esa organización se estaría sumando en apoyo a la llamada “vieja guardia azteca” pese a que fueron enemigos acérrimos en el pasado.Lo anterior para confrontar a la nueva división del Cártel de Juárez denominada La Empresa, de acuerdo con información que se manejó ayer en la investigación.Sobre este incidente el alcalde Armando Cabada confirmó que en la escena del crimen fueron localizados instrumentos para consumo de droga conocida como cristal.La Fiscalía se reservó comunicar ayer los mecanismos utilizados para asesinar a las once personas, hasta no tener los resultados de las necropsias.De forma extraoficial se dijo en el lugar que habían sido ahorcados, aunque también había rastros hemáticos en toda la casa.El homicidio múltiple se dio a horas de conocerse la muerte de Juan Arturo Padilla Juárez, alias ‘El Genio’, asesinado en su celda del penal de Aquiles Serdán, en la capital del estado.Las agencias policiales conocieron que la ejecución de estas once personas está relacionada con una disputa creciente tras separarse en dos grupos la pandilla Barrio Azteca, uno de los cuales se hace llamar ahora La Empresa.El de ayer es el más cuantioso multihomicidio del 2018, sólo seguido de la ejecución de seis personas en un mismo evento registrada el sábado 23 de junio en la colonia Torres del PRI.En los primeros tres días del mes de agosto habían sido asesinadas al cierre de esta edición 28 personas.La lucha que busca el control de la venta de drogas, trata y extorsión entre las dos facciones que surgieron de la división azteca, arreció desde el pasado mes de mayo, donde se registraron 124 homicidios en esta ciudad.Los meses de junio y julio le siguieron con 177 homicidios dolosos en cada uno de ellos. A lo largo del 2018 se habían registrado 743 víctimas de este delito hasta ayer, solo 24 menos que las que se documentaron en todo el 2017.• 11 asesinados• Hallaron 8 en la planta alta• Los encontraron atados del cuello• Estaban boca abajo y maniatados• Había 3 en la planta baja• Estiman hubo 9 asesinos• Hecho se dio entre 22:00 y 23:00 horas del jueves• Todos fueron torturados• 2 de las 3 mujeres fueron violadas• Sicarios iban por 2 ‘Mexicles’• Había utensilios para consumir cristal

