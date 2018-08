Ciudad Juárez—Las organizaciones de la sociedad civil se sumarán a las acciones de pacificación, pero también serán vigilantes de la actuación del nuevo Gobierno que el próximo martes escuchará de viva voz a las víctimas de la violencia en Juárez.“Esperamos respuestas en los próximos meses del virtual presidente Manuel Andrés López Obrador, de los secretarios que conformen su equipo de trabajo, vamos a ver qué respuesta van a dar, cómo lo van a hacer, esperaríamos que a la vuelta de un año, de dos años, nos digan aquí en Ciudad Juárez cómo se va a articular la respuesta desde la perspectiva de las víctimas”, dijo Imelda Marrufo Nava, coordinadora ejecutiva de la Red Mesa de Mujeres.La activista social acompañó en la conferencia de prensa que ayer por la mañana ofreció Juan Carlos Loera de la Rosa, nombrado por López Obrador como el coordinador de Programas Sociales en Chihuahua; a Eunice Rendón Cárdenas, a cargo de la coordinación del foro “Por la Pacificación y Reconciliación Nacional” y a Héctor Padilla, representante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).“Pensamos que este foro logre dos componente necesarios: el primero es garantizar la escucha de las víctimas, no puede haber una paz y una reconciliación sin justicia y las victimas deben estar en en el centro de la atención; no se puede trazar una ruta de política pública sin tener en cuenta esta necesidad de justicia que no se ha dado”, dijo Padilla.Agregó que el otro reto es el diseño de las mesas de trabajo y garantizar un encuentro de la gran diversidad y pluralidad de experiencias, de opiniones de los asistentes, sin las cuales seguramente no se podría establecer un foro de pluralidad e inclusión.El académico dijo que no es una casualidad que estos foros nacionales de escucha para trazar una ruta que pacifique el país y reconcilie a los mexicanos unos con otros inicie en Ciudad Juárez.“No es un hecho menor, es muy significativo en términos reales. Ya se ha dicho que esta ciudad fue el epicentro del dolor, es una frase muy fuerte. El hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya escogido este lugar para iniciar su campaña fue un reconocimiento a esta ciudad, es un honor contribuir a que el foro se pueda realizar y un reto, vamos a contribuir con toda la experiencia de nuestro académicos”, dijo.Con el apoyo de organismos como Ficosec y la Mesa de Seguridad y Justicia, los organizadores del foro han logrado el prerregistro de al menos 200 ciudadanos o representantes de la organización civil, aunque no existe un límite de participantes en las mesas de trabajo que contarán con moderadores especializados en los temas a abordar.Rendón Cárdenas dijo que son 18 foros en toda la república y más de 25 consultas especiales que concluirán el 24 de octubre.Precisó que se contará con diferentes modalidades de participación, como son presencial, por grabación privada en video y para ellos se instalarán cabinas en las áreas adyacentes al teatro Gracia Pasquel, sede del foro.Además se recibirán propuestas por escrito, videos y/o audios pregrabados en una mesa receptora que estará ubicada en el lobby del teatro. Para el registro de organizaciones de la sociedad civil se abrió el enlace: "https://es.surveymonkey.com/r/ZQVYYT6" https://es.surveymonkey.com/r/ZQVYYT6.Marrufo Nava dijo que como organización de la sociedad civil estaban interesadas en escuchar lo que Juan Carlos y Eunice planteaban.La invitación era la suma a un foro de escucha.“Nos dijeron que la voz de las víctimas era la principal columna vertebral y con esa intención dijimos que nos interesaba. En pocos meses vamos a ver un nuevo gobierno y este nuevo gobierno va a tener obligaciones y responsabilidades para dar respuesta a lo que en este foro plantemos”, dijo la abogada.El foro inicia desde las 10 de la mañana el próximo 7 de agosto en el teatro Gracia Pasquel, ubicado en las avenidas Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar.Los ejes temáticos: víctimas; garantías de no repetición y mecanismos de reparación; seguridad y justicia; dinámicas fronterizas; migración y seguridad; prevención, cohesión comunitaria y reconstrucción nacional, y construcción de paz.Y junto a López Obrador asistirán Alfonso Durazo Montaño, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero y el gobernador Javier Corral Jurado, gobernador del Estado de Chihuahua.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.