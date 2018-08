Adultos mayores buscan trabajo

Ciudad Juárez—Empleos para guardias de seguridad, operadores o trabajadores de limpieza en maquiladora se ofertaron ayer en la Feria del Empleo que organizó el Municipio en el Centro Municipal de las Artes (Cema). Participaron 23 empresas, la mayoría maquiladoras.Una hora antes de que cerrara habían acudido 235 personas de todas las edades, de las cuales 40 se habían contratado.Personas como Alfredo Villalobos Espinosa, de 69 años, maestro de preparatoria, dijo que buscaba un empleo relacionado con su perfil, pero no había nada.“Me imaginaba que con lo de mi experiencia no iba a haber, lo que hay fundamentalmente es guardias de seguridad, cuestión de maquila, ingenierías o cosas de esas, imaginé yo. Por ejemplo yo trabajé en turismo, y no hay nada de eso”, manifestó.Agregó que antes daba clases en una preparatoria, pero la escuela cerró.Dijo que actualmente recibe ayuda oficial: una pensión del Gobierno federal por un monto de mil 500 pesos cada dos meses, y una estatal de mil 300 pesos mensuales, es decir 2 mil pesos al mes, aproximadamente.“Tengo la fortuna de que mi hija me ayuda”, mencionó Alfredo Villalobos Espinosa, de 69 años.Agregó que con la pensión que recibe del Gobierno, apenas le alcanza para comprar comida.Igualmente, Héctor Manzanero de 77 años, dijo que con los conocimientos de inglés que tiene buscaba algo en el área de turismo, pero no había nada de eso en la feria del empleo.“Algo así como turismo, pero parece que no, aquí más bien para la maquila o seguridad”, manifestó.Dijo que hace diez años se jubiló de una maquiladora donde trabajaba como tramitador, y ahora recibe una pensión de cuatro mil pesos mensuales, aproximadamente.“Definitivamente la pensión no es suficiente, tengo apoyo de los hijos”, aseguró.A la feria también asistió Faride Violeta David, de 61 años, quien dijo que de acuerdo con su capacidad pidió trabajo como gerente o subgerente en las tiendas Superette, cuyo módulo también estaba en la feria.“Nomás pasa de 45 años, y ya no le dan a uno trabajo, aunque uno sea brillante, aunque maneje la computadora aunque uno haga más que una persona joven, por la edad ya no tiene oportunidad”, expresó.Dijo que en el módulo de la tienda de conveniencia le tomaron su curriculum y le dijeron que también fuera a las oficinas centrales de la compañía a solicitar empleo.En el módulo de la maquiladora Sunrise ayer registraron a 45 personas como posibles candidatos para contratar, cuya edad promedio de 50 a 67 años.“Nosotros no tenemos límite de edad, simplemente que pasen los exámenes médicos, lo que es el antidoping y chequeo en extremidades del cuerpo, que no tengan alguna lesión”, explicó Josefina Hernández, coordinadora de Servicios de Recursos Humanos de la empresa.El salario que se ofrece a los operadores es de mil 260 pesos a mil 340 pesos, libres a la semana, y mil 540 pesos en turno especial de lunes a jueves en la noche.Aunque la feria era dirigida para adultos mayores, acudieron personas de todas las edades, dio a conocer Agustine Pimentel, director de Fomento Industrial y Empresarial de Desarrollo Económico del Municipio. (Araly Castañón / El Diario)