En vez de parque hacen un basurero

Ciudad Juárez—Aunque las autoridades habían prometido un parque en esa zona, el predio denominado “El Hoyo” de más de cuatro hectáreas ubicado al suroriente de la ciudad, está convertido en un tiradero de basura, donde hay escombro, animales y hasta dejan cuerpos maniatados.“De hecho aquí vienen y tiran muertitos; así como tiran basura, tiran muertos”, señaló un habitante del fraccionamiento Vistas de Zaragoza.En el extenso panorama hay montones de basura por todas partes, algunos de ellos se observan calcinados por leves incendios, aunque eso no impide que camiones lleguen todos los días a lo largo del día para abandonar basura de todo tipo ahí.“A cada rato prenden el hoyo, hace como un mes prendieron unas llantas y duró más de quince días, vinieron las pipas y no podían apagarlo, porque allá atrás está la gasolinera”, dijo un afectado.El Diario solicitó información a David Campos, vocero de Servicios Públicos, sin embargo, hasta el cierre de edición no respondió la solicitud de entrevista.El habitante comentó que hace un año y medio se les prometió la creación de un parque, pero de dicho plan únicamente se instaló un señalamiento amarillo que indica juegos infantiles, pero en su lugar hay maleza y más basura.De acuerdo con un encargado del predio, las autoridades municipales tienen conocimiento de la existencia del lugar y que incluso prestan maquinaria porque el objetivo es “emparejar” el hoyo con basura, escombro y de todo, para luego ya que alguien más disponga del terreno.“A mí me tocó estar cuando aventaron molotov de arriba, yo estaba aquí y aventaron cuatro, dos de cada lado, es gente que no entiende, aquí hay mucha gente que se viene a juntar para el kilo y de aquí viven, pero mucha gente lo hace a propósito (prender fuego)”, dijo.Mencionó que a pesar de que en varias ocasiones han encontrado cadáveres, agentes de Seguridad Pública de repente dan vueltas y se van, pero nadie regula, pues la basura está por todas partes, debido a que las personas prefieren aventar sus desechos donde sea en lugar de pagar –entre 50 y 80 pesos– para poderlos dejar ahí.“Ahorita el trascabo está dañado, aquí la idea es emparejar todo y dejarlo bien, ahí ese Infonavit (Vistas de Zaragoza), era lo mismo, puro tiradero y terminó en eso”, expuso.A las problemáticas del sector se suma el olor de los ranchos y marraneros que hay justo arriba del “hoyo”. Colindante se encuentra un terreno baldío donde yacen los cadáveres de tres vacas y un becerro pequeño.Un habitante del sector dijo desconocer quién abandonó los cuerpos de los animales, pero que ya tienen aproximadamente 15 días en descomposición y se cree que fue porque enfermaron, aunque al no haber regulación, nadie hará nada al respecto ni por cuestiones de salud.Aun en distancias retiradas se percibe el olor a putrefacción. Miles de gusanos se observan en el interior y exterior de cada animal, donde la tierra a su alrededor se tornó color negro, así como todos los órganos y vísceras del becerro.Un trabajador explicó que sus jornadas son de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, sin paga; ellos buscan en los desechos lo que pueden vender en el kilo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.