Ciudad Juárez—Menos del tres por ciento del total de las víctimas de delitos en Chihuahua han solicitado ser incluidas en el registro estatal, el resto sigue invisibilizado.Este reconocimiento al ofendido del delito, que implica beneficios al quejoso, ha sido poco socializado por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE).“Hasta el momento existen unas dos mil solicitudes informó ayer Irma Villanueva Nájera, titular de CEAVE y quien despacha en la ciudad de Chihuahua.La servidora pública dijo que sólo durante el 2017 la Fiscalía reconoció la existencia de 60 mil víctimas del delito, esto, de acuerdo con las estadísticas de apertura de carpetas de investigación tras la denuncia de un probable delito, precisó.Recordó que el Registro Estatal de Víctimas (REV) entró en funciones en el 2017.“Y es a partir de que alguien solicita el registro, como se inicia el procedimiento. De momento tenemos dos mil solicitudes de víctimas de diferentes delitos como: desaparición de personas, violencia familiar, homicidios, violencia sexual, secuestro, principalmente”, abundó.Refirió que la CEAVE está en vías de constituir o de ir completando el REV.– ¿Cuántas denuncias hay vigentes en la Fiscalía?– Sólo en el 2017 hablamos de 60 mil denuncias presentadas, esto significaría que por cada denuncia hay una víctima directa y otras indirectas, pero no todas esas víctimas están llegando al registro”, precisó.Este registro tiene que ver con el conocimiento del ciudadano del proceso, ya que solo es a solicitud de partes, aclaró la servidora pública.“Vamos registrando en la medida que van llegando con nosotros. Otro paso sería reconocer los archivos de víctimas existentes que hay en el estado de acuerdo con las denuncias presentadas ante la Fiscalía”, insistió.Desde las últimas dos administraciones estatales la FGE ha tratado de crear un registro de víctimas, sin embargo, esto no ha sido posible.Ninguna autoridad ha logrado establecer, por ejemplo, cuántos niños huérfanos existen a causa de los homicidios o feminicidios, se desconoce cuántas mujeres quedaron viudas y están a cargo la manutención de un hogar y las condiciones que existen para lograr este propósito.Aunque existe el Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Víctimas de la lucha contra el crimen (FANVI) el registro también se hizo a petición de los interesados, por lo que carecen de estadísticas reales de víctimas.En este fideicomiso se encuentran los hijos, hijas y madres de mujeres reportadas como desaparecidas y los hijos e hijas de los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).“En el caso del FANVI había registro de víctimas del delito de homicidio y se quedó como lo que ya estaba, sin embargo, va a pasar en un momento dado al Registro Estatal de Víctimas. Hacia dónde vamos es tener un Registro Único de Víctimas, no va a haber doble registro y estos datos alimentarán el registro nacional”, agregó Villanueva Nájera.Dijo que el CEAVE estará presente en el “Foro Escucha para Trazar la Ruta de Pacificación del País y la Reconciliación Nacional”, que realizará el próximo 7 de agosto el gobierno electo, aunque aún no se ha realizado la propuesta por parte de esta Comisión, dijo la servidora pública.

