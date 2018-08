Acuden al lugar en busca de ausentes

Ciudad Juárez—La mañana del viernes de volvió negra para la familia de Julia Nevárez, una mujer de 19 años de la que su familia no tiene información de su paradero en las pasadas 48 horas.La ausencia de la mujer los mantiene desesperados y al enterarse de la ejecución de once personas, entre ellas tres femeninas, sus seres queridos buscaban información con miedo de la respuesta.La espera era agonizante. Eran varias las familias apostadas afuera de la vivienda ubicada en la calle Oasis de Egipto 1201 del fraccionamiento Praderas de los Oasis.A las tres de la tarde los peritos especializados en la escena del crimen aún no concluían con el aseguramiento de las evidencias, dijo el fiscal de la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López.Por la noche explicaba que los expertos no terminan de procesar la escena y por consiguiente las identificaciones de las víctimas tardarían más horas.La peor masacre registrada en el presente año, fue consecutiva a un día que acumuló el mismo número de víctimas en hechos registrados en diferentes puntos de la ciudad y que, al igual que el fraccionamiento Praderas de los Oasis, carece de la suficiente vigilancia preventiva.Desde la tarde de ayer empezaron a ser difundidas en redes sociales y medios de comunicación las imágenes de los cadáveres en dos habitaciones.En uno de los cuartos había dos cuerpos sobre un piso de cerámica en imitación madera, una cama con una colcha oscura y un sillón para dos personas color ébano. Todo el escenario coincidía con una foto que Julia hizo pública en su página de la red social Facebook, donde se observa acompañada de dos hombres en cuclillas.Por la tarde el perfil de Nevárez fue desactivado y sus amigos evitaron especular sobre la ausencia de la mujer.Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado (FGE) no proporcionaba información respecto a las identidades de las víctimas y el personal del Servicio Médico Forense trabajaba a marchas forzadas para practicar las necropsias.

