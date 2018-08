Cunde temor entre vecinos tras masacre

Sorpresa, temor y hasta molestias por no poder circular con libertad para llegar a sus hogares causó entre vecinos el operativo policiaco que se desplegó en Praderas de los Oasis, luego de encontrar a 11 personas asesinadas en una vivienda de la calle Oasis de Egipto.“Amor, que encontraron 11 cadáveres en esa casa...”, gritó Selene a su esposo Luis Ángel, quien observaba el cordón policiaco tendido en torno a la escena del crimen.“¿Once?”, cuestionó incrédulo el hombre, que se dirigía a tomar un camión y tenía que atravesar la calle Oasis de Mongolia, que fue obstruida por los cordones policiales.Con los ojos inusualmente abiertos por la sorpresa que le causó el hecho, comentó que ayer por la madrugada, alrededor de las 03:00 horas, él, junto con Selene y su pequeño hijo pasaron por el lugar, pero no escucharon o vieron algo fuera de lo común.“Hacía mucho calor y el niño estaba necio, como estaba algo fresco afuera lo sacamos para pasearlo y que se durmiera, pero no notamos nada raro”, comentó.La pareja platicó que el sector es tranquilo, que sólo recuerdan el ataque contra agentes ministeriales que ocurrió hace casi un año cuadras más adelante, pero no hubo otro incidente violento, hasta ahora.A pesar de que el sistema de alumbrado público no funciona y las calles sólo reciben algo de luz desde la empresa maquiladora que se extiende por el lado sur de la calle Oasis de Mongolia, no es un lugar inseguro.Pero ahora, con lo que pasó, dijeron que sienten temor: “Aquí es muy tranquilo, se me hace muy raro que haya pasado esto”, dijo Luis Ángel.Vecinos entrevistados dieron versiones encontradas del domicilio, el único de dos pisos y ampliado hasta quedar sin patio en la zona.Algunos dijeron que veían que de forma constante llegaban vehículos de modelo reciente, mientras que otros aseguraron que la casa se encontraba sola, que tal vez tenía ocupantes, pero que no se dejaban ver.Otro de los habitantes del sector salió de una vivienda que estaba dentro del cordón policial, que abarcaba varias cuadras. Con él iban tres niños, uno de brazos. También se mostró sorprendido con lo que estaba ocurriendo.“No sé lo que pasó, aquí es muy tranquilo”, señaló el hombre que prefirió no dar a conocer su nombre.El problema lo alcanzó minutos después, cuando intentó regresar a su casa y fue frenado por los elementos de la Policía Municipal que estaban resguardando la escena.Se quedó parado con sus niños debajo de la sombre de un árbol para protegerse de los intensos rayos del sol, pero el más pequeño comenzó a llorar; aun así tuvo que esperar hasta que una agente le dio el paso y lo acompañó hasta su vivienda.La calle Oasis de Mongolia es la única que conecta a esa sección del fraccionamiento de poniente a oriente y viceversa, así que es muy utilizado por quienes viven ahí.Fueron varias las personas que llegaron para toparse con el cordón policial, algunos quisieron brincarlo, pero los elementos de la Policía Municipal que estaban en el lugar se los impidieron.“Necesito agarrar el camión, si no me dejan pasar tendré que rodear hasta el parque, en eso se hace más de media hora”, indicó un hombre molesto que iba camino a su trabajo.