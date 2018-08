Velan a víctimas de camionazos

Ciudad Juárez—En la sala de la casa de Martha Peña reposaban ayer los restos de Rogelio Ochoa Peña. En su féretro una imagen de la Virgen de Guadalupe lo acompañaba. En la repisa había una foto de su hijo junto a él.Después del viaje a Mazatlán que resultó mortal para las familias Adete Ramos y Navejas, los cuerpos de cinco integrantes fueron velados ayer.El funeral de Rogelio se realizó en la calle Los Ángeles, de la colonia Industrial, y el de sus dos hijos y sus suegros fue en la colonia Nuevo México, en casa de su esposa.Rogelio Alexander Ochoa y José Ángel Navejas Adete, de 14 años, son hijos de Rogelio Ochoa; Salvador Adete y María Ramos son suegros también de él.Juntos llegaron el viernes a la una de la madrugada a la funeraria Ríos, en donde después los familiares decidieron que se velaran los cuerpos en casa de Martha Isabel Adete Ramos, quien sobrevivió al accidente al igual que su hija Vanesa Ochoa Adete.Ellos viajaban en el camión 2085 de la empresa Transportes Chihuahuenses que el martes pasado chocó de frente contra un camión de carga cerca del municipio de Hidalgo, en Durango.Decenas de personas rodearon ayer la casa de la familia Ochoa Adete, algunos acompañando los cuerpos, otros esperaban afuera en silencio para poder entrar a verlos por última vez.Por la ventana sólo se alcanzaba a ver un ramo de flores sobre un féretro blanco y a su alrededor varias personas sollozaban.Los familiares no quisieron hablar sobre los detalles del accidente debido a que estaban esperando a las dos sobrevivientes.Mientras aguardaban, afuera ya se levantaba una carpa para proteger del sol a las personas que seguían llegando.El sepelio de Rogelio se llevará a cabo hoy en el panteón Tepeyac, mientras los de sus familiares en el panteón Jardines del Recuerdo, comentó Martha Peña.Recordó también que la familia siempre viajaba en un vehículo particular, pero esta vez fueron más miembros los que decidieron vacacionar en Mazatlán. La madre lamentó que los planes cambiaran porque sus dos nietos y su hijo ya no están.Ayer también se veló el cuerpo de Alexis Orozco Ruiz, de 6 años, quien murió en otro accidente carretero ocurrido el pasado sábado en Nayarit, en el que fallecieron cinco personas y 34 quedaron heridas, todas procedentes de Ciudad Juárez.A las 12 del mediodía el cuerpo del menor ya se encontraba en la iglesia Jesús Maldonado, ubicada en la colonia Fray García de San Francisco.En el servicio religioso se encontraban Jesica y Jazmín Ruiz, Luis Alberto Ramírez Ruiz y Arlete Michel, lesionados en el accidente.Después del servicio religioso, una caravana dio el último recorrido con Alexis por las calles cercanas a la colonia donde vivía. Sus restos fueron sepultados en el panteón San Rafael.El Municipio de Juárez ha gastado 380 mil pesos en los traslados de tres cuerpos de juarenses accidentados en Nayarit, así como en ayuda a los lesionados y traslados de sus familiares.Por ello el Cabildo aprobó el jueves en sesión ordinaria una bolsa especial de 500 mil pesos para estos apoyos económicos, ya que se espera que más familiares de ciudadanos que sufrieron alguno de los tres accidentes carreteros de autobús de los últimos días acudan a solicitar ayuda.El alcalde Armando Cabada dio a conocer en la sesión del Ayuntamiento que la administración municipal ha comprado 19 boletos de avión para traslados de familiares y lesionados del accidente ocurrido el pasado sábado en Nayarit.Agregó que para la compra de pasajes se destinaron 285 mil pesos, en viáticos para doctores 15 mil pesos, en traslado de cuerpos 60 mil pesos y en viáticos para los traslados de los accidentados otros 20 mil pesos.

