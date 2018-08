Revientan aquí celdas; sacan un montón de puntas

Ciudad Juárez—Personal del Cereso número 3 de esta ciudad se encuentra en alerta después del asesinato de Juan Arturo Padilla Juárez (alias) 'El Genio'.De forma oficial se indicó que se incrementó la vigilancia en prevención de cualquier hecho irregular, pero que las actividades cotidianas se desarrollan de forma normal.El pasado martes 24 de julio se hizo una revisión, acción conocida como “reventón”, en el que se aseguró un número indeterminado de “puntas”, armas hechas por los propios internos.Además se sacó una cantidad inusual de basura, dio a conocer personal de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado (FGE).Durante un recorrido de El Diario ayer por la mañana en el Cereso número 3 de Ciudad Juárez, ubicado sobre la calle Barranco Azul, al surponiente de la ciudad, no se observó vigilancia extra ni otras medidas preventivas pero el personal de la Fiscalía dio a conocer que sí se incrementaron las medidas de vigilancia en el interior.También se observó que algunas personas estaban entrando a la penitenciaría estatal porque iban a visitar a sus familiares.Algunos dijeron que sus parientes encarcelados sí les comentaron desde semanas pasadas que “Los Aztecas” se estaban armando porque parece que tienen problemas con otro grupo de internos.Indicaron que sienten temor de que estalle alguna pelea o motín y que sus seres queridos resulten lesionados o muertos, pero que no pueden hacer algo al respecto.“Nomás nos encomendamos para que no les pase nada, pero sí tenemos miedo”, comentó una mujer que solicitó no publicar su nombre.Personal de guardia del Cereso y de la Ciudad Judicial indicaron, también a condición del anonimato, que estuvieran alertas por si ocurrían problemas entre los internos.“Aquí ya estamos acostumbrados, siempre hay tensión con los de allá adentro (los presos), pero ahora sí nos dijeron que estuviéramos alertas”, comentó uno de los entrevistados.“El Genio” fue sorprendido dentro de su celda por un grupo de internos de su mismo módulo, dio a conocer Alejandrina Saucedo, vocera de la Fiscalía de Penas y Medidas Judiciales.Carlos Huerta, portavoz de la Fiscalía del Estado, dijo que la investigación en torno a este homicidio se extendió hacia los custodios de seguridad del penal de Aquiles Serdán que estaban a cargo de la vigilancia de esa área.Las primeras investigaciones citan que un grupo de reos enfurecido y con la consigna de asesinar a su líder, tomaron por sorpresa a los custodios del módulo donde se concentran únicamente pandilleros del Barrio Azteca.Extraoficialmente se conoció que en la acción premeditada dos custodios resultaron lesionados a golpes pero alcanzaron a activar la alerta de sus radios portátiles.Los reos entraron a la celda de 'El Genio' y le provocaron múltiples heridas con un arma hechiza, según se conoció por parte del personal de Fiscalía.En minutos los dos guardias agredidos fueron socorridos por un escuadrón especial antimotines del mismo penal, quienes sofocaron la riña en corto tiempo, la cual pudo haber derivado en motín.Pero en las investigaciones apoyadas con videos del penal se habrá de determinar si hubo ayuda de los custodios para facilitar el acceso a los responsables de ejecutar a 'El Genio', ya que las celdas sólo pueden abrirlas los guardias de la penitenciaría, según trascendió.

