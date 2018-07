Es Camino Real una trampa mortal

Ciudad Juárez— Una década después de la construcción de lo que el Municipio presumía entonces como “una magna obra de ingeniería sin precedentes”, el periférico Camino Real es hoy una trampa mortal de casi mil millones de pesos.Desde el norte hasta el sur y viceversa, a lo largo de sus 27 kilómetros de longitud, la vialidad carece de acotamientos y señales viales, pero, sobre todo, de alumbrado público, documentó El Diario en un recorrido.Prácticamente sólo la luz natural de la luna ilumina la serpenteante ruta que se impone entre el accidentado relieve de la Sierra de Juárez y los asentamientos humanos que existen desde hace décadas en el poniente de la ciudad.Pese a que está equipado con decenas de lámparas de varios metros de altura, las que están encendidas apenas se cuentan con los dedos.“Las luces siempre están apagadas”, advierte María León, una mujer de 42 años que a diario debe atravesar el Camino Real para llegar a su hogar en la colonia Puerto La Paz. “Es muy peligroso porque hay curvas muy pronunciadas”.Las luces funcionan a la altura de los miradores, donde están asentadas colonias como Tarahumara, Ampliación Plutarco Elías Calles y Gustavo Díaz Ordaz.“Es peligroso, muy peligroso. Hay partes donde no se ve nada si no es que traes unas buenas luces altas, porque hay cerros que tapan las luces de la ciudad. El Municipio descuidó mucho este camino”, lamenta María.Sumada a la falta de divisiones entre carriles, la ausencia de suficiente iluminación pone en riesgo a los conductores en virtud de que es difícil observar si adelante hay obstáculos que bloqueen la vía.Además, una parte de la montaña junto a uno de los miradores se ha venido desmoronando, lo que obligó a las autoridades a cerrar el carril derecho del cuerpo poniente.El portavoz de Servicios Públicos municipales, David Campos, no respondió una solicitud de entrevista para conocer una postura oficial de la administración municipal con respecto a este problema.Aunque el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) lleva a cabo un ejercicio de medición de la afluencia vehicular con regularidad, el último reporte de esta dependencia data de 2013.Hace cinco años, el periférico, insignia de la administración del exalcalde Héctor Murguía Lardizábal, recibía a diario a 8 mil 252 vehículos en ambos sentidos.En el tramo que va desde la glorieta de la colonia Puerto Anapra en el norponiente de la ciudad hasta la calle Feldespato en el poniente hay unos 11 kilómetros, por donde, según ese reporte, circulaban entonces 2 mil 424 unidades de norte a sur y mil 842 de sur a norte.En el segmento que inicia en esa última vialidad y concluye en la carretera a Casas Grandes, que prácticamente tiene la misma longitud, se desplazaban todos los días mil 898 vehículos, mientras que en el sentido opuesto, otros 2 mil 508.Los poco más de 8 mil autos, motocicletas, camiones y otros medios motorizados que transitan por el Camino Real representan apenas el 11 por ciento de las 77 mil 525 unidades vehiculares que recorren el tramo Cesáreo Santos-Teófilo Borunda de la avenida Tecnológico, el más congestionado de toda la ciudad según el IMIP.La construcción de la obra, poseedora de seis carriles en dos cuerpos separados por concreto, inició formalmente el 24 de abril de 2006, cuando la empresa Yvasa inició con los levantamientos topográficos en la calle Feldespato.Las autoridades municipales pretendían entonces unir el norponiente de Juárez con el sur para cerrar un circuito periférico con otras vialidades.Diez años después, en su último Atlas de Riesgos, el IMIP advierte que a lo largo del periférico hay tres puntos con taludes de riesgo “muy alto”, 36 clasificados como “alto”, 15 en el nivel “medio” y 2 considerado de bajo riesgo.“Los cortes realizados para llevar a cabo la construcción de esta vialidad periférica desencadenaron en algunos sitios zonas de inestabilidad geológica, como respuesta a la falta de aplicación de medidas para estabilizar principalmente los taludes que bordean la vialidad”, señala el IMIP en el Atlas.El instituto reconoce en el documento la inestabilidad de los taludes sobre los que se apoyan los miradores Navojoa e Hidalgo, en el lado poniente de la vía.En julio de 2015, el Municipio debió cerrar los tres carriles del cuerpo poniente del Camino Real, cerca del mirador Rosa de los Vientos, debido a un derrumbe ocurrido a la altura de la calle Isla Curazao.Sin embargo, no era la primera vez que pasaba algo de esa naturaleza. En 2008, por ejemplo, decenas de piedras cayeron del mirador Hidalgo cerca de la colonia Plutarco Elías Calles, documentó la prensa entonces.Los archivos periodísticos consignan incluso el expresidente municipal Enrique Serrano Escobar reconoció que los cortes en las montañas “estaban mal hechos”.Hoy, quienes deban utilizar la vialidad en cualquiera de sus sentidos deben conducir con mucha prudencia, consideran usuarios como Jaime Manríquez, usuario del periférico.“Yo me voy por ahí cuando voy a ver a mi mamá que vive en Anapra, porque es lo más rápido que hay para llegar desde los kilómetros (un conjunto de colonias ubicadas en el surponiente de la ciudad). Pero cada viaje es un riesgo, no hay duda”, señala.

comentarios

