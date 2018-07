Ley de Transporte sigue en el limbo

Ciudad Juárez— A un año y medio de que la diputada panista Laura Marín propuso rehacer la actual Ley de Transporte, no ha sido posible un pacto con los concesionarios para que la iniciativa pueda ser subida al Congreso para su análisis y ocasional aprobación.A decir de Marín, la iniciativa nació porque se observaron diversas carencias en los servicios brindados por los choferes de unidades públicas, por tanto se comenzó con el estudio de la actual ley para su posterior modificación.“Vimos que era necesario hacer algunas modificaciones. Las que he mencionado: capacitar a los choferes, mejorar las condiciones de las unidades, tanto mecánicas como estructurales. Muchas, muchas adecuaciones se están haciendo para que vayamos teniendo un transporte más digno para Chihuahua”, dijo la diputada.“Este cambio, una vez que la ley sea aprobada, será paulatino porque obviamente las concesiones que todavía tienen varios años de vigencia entrarán a la nueva ley. El cambio va a ser poco a poco”, agregó.Jorge Martínez, secretario general de taxistas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), refirió que la reforma a la ley atenta contra el patrimonio de los concesionarios debido a que, desde su punto de vista, no busca el beneficio ciudadano sino más bien que empresarios se queden con las concesiones.Marín dijo al respecto que no se pretende beneficiar a ningún empresario ni concesionario, pues lo que se busca es mejorar los servicios.“Nosotros únicamente estamos poniendo los requisitos. Obviamente si (los concesionarios) no los cumplen llegará otra persona, ya sea empresario u otro concesionario que sí pueda adquirir esta concesión. Aquí no estamos nosotros beneficiando a nadie ni perjudicando a nadie”, indicó Marín.AntecedentesLa iniciativa con carácter de decreto para reformar la Ley de Transporte fue propuesta el día 23 de marzo de 2017, durante la sesión número 54 ordinaria del segundo período ordinario de la Sexagésima Quinta Legislatura, dentro del primer año de ejercicio constitucional.El secretario general de la CTM, Jorge Martínez, indicó que a raíz de esta propuesta de modificación a la Ley de Transporte, el desacuerdo con los transportistas ha crecido de tal manera que en todo Chihuahua han alzado la voz en contra.“(Todos los transportistas del Estado se han manifestado) De Parral, de Chihuahua, de Delicias, de Camargo, Jiménez, Ojinaga, Casas Grandes, Ciudad Juárez. Todos. Ella (Laura Marín) sabe muy bien el problema que tiene porque nosotros estuvimos yendo hasta tres veces en marzo para que se parara esa iniciativa”, refirió el concesionario.Él mismo señaló que todos sus compañeros concuerdan que no es necesario que se modifique la actual ley porque está avalada por especialistas que la han colocado como una de las mejores del país, agrega.Algunos de los desacuerdos que han provocado diversas protestas por parte de los transportistas han sido los siguientes: la reducción de cinco años a la duración de las concesiones, bajando éstas de 15 a 10 años y la imposibilidad de heredar las mismas a sus familiares en caso de fallecimiento del transportista propietario.El 12 de mayo de 2017 se realizó un foro en el que se presentaron las reformas ante transportistas que expresaron sus inquietudes en la ciudad de Chihuahua; se dijo que Gobierno y concesionarios trabajarían de la mano para su modificación.En noviembre de 2017, el presidente de la Comisión de Transporte en el Cabildo, Luis Roberto Terrazas Fraga, comentó estar en desacuerdo con los diputados del Congreso que ofrecieron mayor tiempo a transportistas para mejorar el servicio ofrecido a la ciudadanía, ya que la reforma a la Ley de Transporte daría también oportunidad a que hasta la misma administración municipal pudiera obtener alguna concesión.Hasta el 29 de diciembre, ya con 16 mesas técnicas realizadas para su estudio y a nueve meses de ser propuesta la iniciativa de Marín, ésta permanecía congelada por el Congreso del Estado.Siete meses más se han aunado a este proceso que permanece en el limbo aún en el presente año, y a decir de transportistas, el PAN buscará aprobar la iniciativa antes de que termine Laura Marín con sus funciones, a finales del siguiente mes.

