Ciudad Juárez— Especialistas en seguridad criticaron la ausencia del gobernador Javier Corral por tomarse días libres en uno de los meses más violentos en la frontera; solo en julio van cuatro personas decapitadas y cinco descuartizadas, no obstante el mandatario vacaciona en Mazatlán.El sociólogo Nemesio Castillo calificó al mandatario estatal como un excelente teórico que, a su vez, da un mal ejemplo en la implementación de acciones completas y relevantes.“Obviamente no es acertada la decisión del gobernador, de ausentarse cuando más se le requiere. Ahora, quizá también hay que entender su lógica…No sé, seguramente vacaciones y que lo vea en ese sentido de que puede ausentarse por un tiempo pero, bueno, también hemos visto que no es la primera vez que lo hace”, mencionó Castillo.Agregó que los hechos violentos son un tema delicado en el que el Estado debería mostrar mayor presencia en coordinación con las dependencias policiacas, debido a que la ciudadanía ya vivió “un proceso traumático” en su época más sangrienta.El psicólogo Carlos Carranza, miembro de la organización CARAVANA, dijo que el gobierno puede ser comparado con una familia en la que el gobernador representaría al padre que mantiene la armonía dentro del hogar a través de cumplir con el rol de brindar seguridad. El problema, refirió, se da cuando se ausenta esta figura.“Ha vuelto a crecer la violencia porque no hay alguien que vuelva a hacer que las leyes se cumplan. Por eso se da que algunos jóvenes que ya pasaron por alguna situación de violencia repliquen los mismos comportamientos, porque dicen ‘pues si no hay nadie que me diga que no, ¿cuál es el problema?’ Se les hace fácil volver a hacerlo”, agregó el especialista.De acuerdo con Orlando Camacho, consultor en Seguridad Nacional y presidente de la asociación México S.O.S., el asunto todavía va más allá de la ausencia de cualquier ejecutivo. Desde su perspectiva, lo que más ha provocado el problema es la débil falta de coordinación entre Federación y Estado para la implementación de estrategias incisivas.“No podemos pensar que solamente la ausencia de algunas de las autoridades en algún sector específico ocasionan los altos índices de delincuencia. Hay muchos factores alrededor: el propio avance del crimen organizado es importante, el descuido de muchos años es importante”, mencionó Camacho.Se buscó una entrevista con Mario Dena, representante del gobernador en esta frontera, pero no fue posible su localización.