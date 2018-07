Ciudad Juárez— Reducir el Impuesto Sobre la Renta a una tasa del 20 por ciento como lo planea Andrés Manuel López Obrador en la zona fronteriza ayudaría a que empresas se incorporaran al régimen fiscal, logrando con ello recabar más impuestos, coincidieron especialistas.El Diario publicó ayer que la disposición del próximo presidente de México impactaría en la recaudación del Gobierno Federal al perder más de 4 mil millones de pesos que los juarenses pagan del ISR, sin embargo, economistas y líderes empresariales opinaron que probablemente no existan pérdidas, ya que este modelo ha tenido éxito en otros países.Alejandro Murillo Sandoval, presidente de Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) explicó que la apuesta de cualquier proceso de disminución de impuestos a la renta va en el sentido de promover más la actividad económica.Mencionó que la principal proporción de la recaudación del ISR es la que pagan los empleados con las retenciones de nómina, cantidades superiores a las que se captan por parte de las personas morales que sí aplican toda su estructura contable para reducir impuestos a través de las declaraciones anuales, por lo que aún falta por definir también cuánto se degradarían las tablas que marca el fisco a los trabajadores.Además, añadió que se trata solamente de una propuesta para la frontera y no para todos los estados, por lo que descartó también posible afectación en las participaciones que el Gobierno Federal destina a Juárez, ya que estas no se reparten a las ciudades en cuanto a la captación de recursos.Por su parte, Eduardo Ramos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), opinó además de ser un beneficio para los trabajadores al verse obligados a pagar menos impuestos al Gobierno, empresas que estén en la informalidad se incorporarían a la legalidad, contribuyendo también en la recaudación.Consideró que el beneficio es para los trabajadores y pequeñas empresas, quienes tendrían mayor flujo de dinero para que se mueva más la economía.Ejemplificó el caso con otros países, como Islandia, donde se aplicaron medidas similares, lo que generó mayor reducación al incentivar la participación de más empresas en el pago de impuestos.“México es uno de los países que paga más impuestos y se requiere un análisis para ver realmente el impacto porque no necesariamente es menor recaudación, lo que se busca es destacar el desarrollo económico y que más empresas entren a la formalidad”, dijo.Sin embargo, también recalcó que se requiere un análisis completo del tema para analizar el impacto real que tendría reducir la tasa del ISR, ya que si son las mismas compañías las que seguirán pagando impuestos, entonces sí habría pérdidas para el fisco.

