El gobernador Javier Corral Jurado, se encuentra de vacaciones en Mazatlán, Sinaloa y una fotografía en la que se le ve en bicicleta desató controversia en redes sociales, ya que algunos internautas reclamaron que en esta ciudad y en todo el estado la violencia sigue en aumento, mientas que otros usuarios defendieron el derecho que tiene de vacacionar.En la fotografía se observa al mandatario vistiendo un sombrero Panamá, una playera de los Yankees de Nueva York, pantaloncillos cortos y calzado casual.Corral Jurado realizó su última publicación en la red social de Facebook el pasado martes 24 de julio, en donde escribió: “en la cabalgata Villista, Arantxa, mi sobrina y ahijada demostró sus cualidades de jinete; adoré ese momento de su compañía!”.En otra publicación en la que se le ve al frente de la caravana montado a caballo escribió:” La cabalgata Villista 2018 rompió récord en su participación más de 7000 jinetes”.El mandatario aprovechó para vacacionar porque no tenía agenda sábado y domingo 21 y 22 de julio, de acuerdo con lo declarado el pasado lunes 23 de julio por Antonio Pinedo, su coordinador de Comunicación Social en el Gobierno del Estado.Entrevistado sobre el viaje a Mazatlán del mandatario chihuahuense, Pinedo señaló el sábado que Corral tenía pensado tomarse dos días libres, porque no tenía agenda en el estado, pero descartó que hubiera pedido vacaciones.El vocero dijo que no tenía conocimiento de la salida del gobernador y que los días libres de los que habló se tenían considerados para el próximo fin de semana.“No sé si el gobernador esté en Mazatlán. Yo sabía que el siguiente fin de semana se lo tomaría libre. Pero usted me está diciendo que está allá. Allá tiene una casa, entonces tampoco lo dudo”, respondió.Mientras que otros usuarios, entre ellos, Jesús García escribió: “¡Javier Corral! ¡Vete!”Rivas Chamin escribió: “Queda clarísimo que no le importa Chihuahua”.Pollo Adriano escribió: “Tiene ke tener vida social, esté o no esté todo sigue igual”.De acuerdo con las estadísticas oficiales, en julio se han cometido más 140 ejecuciones en Ciudad Juárez y aproximadamente 200 en toda la entidad. La violencia continúa el mismo patrón de incremento de mayo y junio. De estos asesinatos se han reportado al menos 40 decapitados.De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en los primeros siete meses del presente año se han registrado mil 140 homicidios en la entidad.De octubre de 2016 a la fecha, período en el cual Javier Corral Jurado ha gobernado Chihuahua, han sido asesinadas alrededor de 4 mil personas en todo el territorio estatal.

