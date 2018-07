Guillermina Vázquez tiene 21 años, actualmente estudia la licenciatura en Trabajo Social en la UACJ y al igual que otros compañeros de su comunidad mixteca ha sido discriminada en esta ciudad.“Hay veces que sí nos sentimos discriminados aquí en Ciudad Juárez, y en cualquier parte; hay gente que por nuestra forma de vestir o de hablar, por nuestros acentos o simplemente por el color de nuestra piel nos comienza a discriminar y apartar de los demás diciéndonos indios”, comentó Guillermina.Es uno de los motivos por los que se está perdiendo la lengua, porque hay niños que no quieren hablar en mixteco debido a que se sienten diferentes a sus compañeros, comentó.Otras de las críticas que reciben es sobre su forma de vestir, un motivo que los aleja un poco de las tradiciones, agregó Guillermina.“La mayoría de nosotros vivimos cerca, porque somos muy apegados. Cuando alguien muere o se enferma todos se acercan para ayudar y organizar la despedida de la persona”, dijo Guillermina.Comentó que la discriminación la viven en cualquier lugar, en el transporte público o en algún establecimiento que visiten. (Verónica Domínguez)“En la ruta se les quedan viendo feo o les dicen jarochos, o simplemente por hablar diferente piensan que son tarahumaras. No conocen mucho de la etnia, nos confunden”, explicó Guillermina.También comentó que hace falta que en las escuelas les proporcionen más información sobre los derechos de los indígenas, porque constantemente sus derechos son violados.Manuel Vázquez, miembro de la comunidad mixteca y organizador de eventos, dijo que cuando llegó a Ciudad Juárez la gente lo humillaba por no saber preguntar cuáles eran las calles en español. El grupo del estado de Oaxaca llegó a Juárez en 1991. Debido a la crisis que enfrentó el campo y la educación limitada para la población indígena, decidieron buscar mejores oportunidades, comentó Vázquez.Algunos integrantes del grupo se establecieron en varias ciudades de la república, como en Guadalajara, Hermosillo, Ciudad de México, Mazatlán, y Ciudad Juárez.En un principio, los pobladores que se quedaron en esta ciudad tuvieron la intención de cruzar a Estados Unidos, pero las leyes de migración fueron cada vez más severas, así que se tuvieron que quedar a radicar en esta la frontera desde hace casi 30 años, explicó.Vázquez dijo que poco a poco la gente de esta ciudad va conociendo su cultura.“El norte mexicano como tantas otras regiones del mundo padece problemas de racismo, de segregación, de violencia simbólica en contra de las culturas minoritarias y la idea es poco a poco ir construyendo una sociedad orgullosa de su diversidad y que vea en ella, no un problema o un motivo de vergüenza, sino un recurso para el desarrollo humano y económico y social del estado de Chihuahua”, comentó Enrique Alberto Servín, jefe del departamento de Culturas Étnicas y Diversidad de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Chihuahua.

