Ciudad Juárez— Aunque en la vecina ciudad las obras de “El Paseo de las Luces” –que se conectarán con la avenida Juárez–, empezaron este año, aquí se tendrán que hacer en la siguiente administración municipal porque el tiempo ya no alcanza, expuso el director de Planeación y Evaluación, Juan Enrique Díaz Aguilar.Explicó que el proyecto ejecutivo ya casi está terminado, pero debido a que no se ha entregado, se desconoce el monto de la inversión.“Sería hacer toda la intervención en toda la avenida Juárez, sí se va a llevar un rato”, mencionó.El despacho ganador del diseño arquitectónico es “Bilt”, y fue elegido entre autoridades municipales, colegios y asociaciones de arquitectos y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.“La propuesta que ganó hizo unas adaptaciones al de El Paso, porque se supone que es un proyecto binacional, y tiene el mismo lenguaje arquitectónico, pero no puede ser lo mismo Juárez que El Paso”, explicó Díaz.El funcionario dijo que en la vecina ciudad el plan de intervención se elaboró el año pasado, las obras empezaron en éste y se encuentran en proceso sobre la calle El Paso, que es la que conecta con la avenida Juárez.Agregó que el arquitecto que ganó la convocatoria para realizar el diseño, tiene un avance del 90 por ciento, pero como todavía no lo entrega, se desconoce el monto de la inversión.La convocatoria se lanzó en octubre del 2017 y el ganador iba a recibir el contrato para realizar el proyecto ejecutivo por un valor de hasta 400 mil pesos, se informó.“Se van a hacer modificaciones en cuanto a banquetas, ciertas jardineras en algunos lugares, bancas, los elementos de acceso bajando el puente, va a tener como un arco y llegando a la 16 de Septiembre otro, como de entrada y salida y todo lo que lleva de iluminación”, explicó el director de Planeación.Expuso que el plan que se impulsa junto con el programa “Juárez Resiliente”, se tendrá que realizar en la siguiente administración municipal que inicia en septiembre.El Paseo de las Luces se construirá en ambos lados de la frontera; en la vecina ciudad iniciará en el puente internacional Paso del Norte, sobre la calle de El Paso a la avenida Mills, dio a conocer anteriormente Mario Porras, director de Asuntos Binacionales de la Fundación Comunitaria en El Paso. (Araly Castañón)

