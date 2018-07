Peligran puestos de 70% de empleados federales

Ciudad Juárez— Hasta el 70 por ciento de los empleados de confianza de las subdelegaciones federales que operan en Juárez podría ser despedido como parte de la reestructuración de la administración que está planteando el futuro Gobierno de la República.Esto generará un ahorro sustantivo y se acabará el dispendio de recursos que ha habido en mucho tiempo, visualizó Juan Carlos Loera de la Rosa, quien será el coordinador regional en Chihuahua del régimen del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.La Profeco, Semarnat, Profepa, Economía, Relaciones Exteriores, son algunas de las secretarías y procuradurías del ámbito federal que tienen delegaciones y subdelegaciones en el estado.Loera de la Rosa precisó que no desaparecerá la representación de estas dependencias en la entidad, pero sí habrá reestructuraciones administrativas como la fusión de algunas de ellas.Aunque no va a desaparecer la función de la representación de estas dependencias, ya no van a trabajar con el nombre de delegaciones o subdelegaciones, anotó.“No desaparece la función de las delegaciones o subdelegaciones. Algunas de ellas serán objeto de diagnóstico para ser reestructuradas. Pero lo que sí vamos a prescindir será del 70 por ciento del personal de confianza”, adelantó.No obstante aseguró que van a respetar el trabajo operativo de las subsecretarías y se mantendrán en el cargo a aquellos trabajadores de base previa valoración de su vocación de servicio, de respeto y humildad en el trato a los ciudadanos.“Lo que la ciudadanía arrolladoramente decidió el primero de julio es que haya un cambio de régimen del país y esto implica, pues, que tiene que haber una reestructura cercana a la gente”, manifestó.“Lo de las oficinas, lo de los automóviles, lo de las instalaciones, todo eso debe pasar a un lugar secundario porque en primer lugar nosotros seremos representantes del gobierno federal con la gente”, agregó.Otras dependencias federales que operan en Chihuahua a través de delegaciones y subdelegaciones son la Secretaría de Educación Pública, Infonavit, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ISSSTE, Sagarpa, y Diconsa.Loera de la Rosa añadió que la próxima administración garantizará la presencia del Gobierno a través de 10 coordinaciones regionales que se desplegarán en el estado más las que representen a cada una de las etnias indígenas, a las que se dará un trato muy específico.“La estructura burocrática va a cambiar y nos vamos a acercar a la gente, al territorio”, dijo.Señaló que las dependencias federales que van a ser reestructuradas seguirán operando con sus leyes orgánicas, “eso dependerá directamente de los secretarios de estado, que van a tener un trabajo de mucha comunicación con el territorio”.

