En los últimos 88 días, no más de siete médicos forenses han trabajado en las autopsias de 443 cuerpos de hombres, mujeres y niños víctimas de homicidio doloso en esta ciudad.Ante la cantidad de muertes violentas, en las salas frías del Servicio Médico Forense (Semefo) en Juárez se requiere de un promedio de cinco autopsias diarias para no acumular los cadáveres, lo que colma de trabajo a los forenses.Alejandro Ruvalcaba, vocero de la Fiscalía Zona Norte, dijo que todas las personas fallecidas por homicidio doloso tienen que ser sujetas de autopsia dentro del protocolo legal.Del primero de mayo hasta ayer, 443 cuerpos requirieron esa certificación médica, luego de que desde esa fecha la ciudad entró en una racha violenta.Localmente hay seis médicos autorizados para la práctica de necropsias, que son auxiliados eventualmente por un homólogo de la Fiscalía que viene de apoyo de otras partes del estado, ante la falta de personal en Juárez, según información de la Dirección de Servicios Periciales.Médicos de Servicios Periciales informaron ayer que los tiempos para cada necropsia son variables.Una muerte natural se analiza de 20 a 40 minutos. Si la muerte es violenta el promedio es de una a tres horas, y en los casos de feminicidios por lo general tardan de 4 a 6 horas, dijo uno de los expertos.Uno de estos forenses tendrá que ampliar una declaración ante el Ministerio Público para rectificar sobre la fecha de muerte, aparentemente equivocada, de una persona que fue destazada, dijo Ruvalcaba.Los resultados de la neurocirugía presentada por el médico impidieron que un juez no vinculara a proceso el jueves a dos detenidos acusados de descuartizar a un hombre, aunque ambos siguen en prisión por otro homicidio, afirmó el portavoz.Ruvalcaba no precisó si la presunta equivocación del forense se debió a lo extenuante del trabajo a que están expuestos los galenos encargados de hacer las necropsias de ley en el Semefo.Dijo que el criterio que usó el juez se debió a la temporalidad que se le expuso, donde el médico legista dijo que la víctima murió un día después de que el Ministerio Público abrió la carpeta de investigación.Agregó que el forense tendrá que ampliar su declaración para aclarar científicamente la fecha de muerte de la víctima, y que podría ser llamado a comparecer ante el juez si la defensa de los detenidos lo pide, una vez que se vuelva a solicitar la vinculación a proceso de los detenidos. (Miguel Vargas / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.