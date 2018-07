Ciudad Juárez— El próximo Gobierno federal va por más de 20 mil jóvenes que no estudian ni trabajan en Chihuahua.De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) lanzada en julio de este año, el 33.1 por ciento de la población desocupada en la entidad son personas entre 20 y 29 años.El futuro legislador de Morena por el quinto distrito local, Benjamín Carrera, aseguró que este sector será de los primeros en ser apoyados por la política social del nuevo Gobierno.“Hemos dejado de lado siempre el tema de los jóvenes, es un sector vulnerable que tenemos totalmente excluido del diseño de la sociedad, no les preguntamos qué necesitan y cómo la sociedad puede reincorporarlos al diseño de la misma”, expuso.De acuerdo con los datos de la encuesta lanzada en julio de 2018, en el estado de Chihuahua hay 65 mil 155 personas sin empleo. De ellas, el 6.7 por ciento asiste a la escuela y el 93.3 no.El 46.6 por ciento de los encuestados refirió que no tiene empleo por insatisfacción laboral; mientras que el 40.1 perdió o terminó su empleo; el 6.9 no especificó, el 4.1 por otro motivo, y el 2.9 por ciento cerró un negocio.El 51.4 estuvo hasta un mes sin trabajo; el 28.4 de uno a tres meses; el 9.8 estuvo sin trabajo entre tres y seis meses; mientras el 2.3 por ciento de seis meses a un año; el 2.2 por ciento más de un año, y el 5.9 no especificó.“Aquí tenemos más de 30 mil jóvenes desempleados que no tienen en este momento un empleo y eso los hace presa fácil de algo que le podríamos llamar el ejército delincuencial de reserva. Y como no tienen ninguna otra opción deciden irse para allá”, mencionó Carrera.En campaña, el virtual presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se repartirán becas mensuales a jóvenes desempleados a través de un programa cuya frase es “becarios sí, sicarios no”.Juan Carlos Loera de la Rosa, nombrado como coordinador de Programas Sociales para el próximo Gobierno federal, dijo que se lanzarán dos programas para apoyar a los jóvenes, pero antes se harán censos en diversas regiones del estado.Dijo que se buscará duplicar la pensión a los adultos mayores y otorgar una beca a los jóvenes como éstos que no están empleados ni estudiando para que se incorporen a las actividades productivas de la entidad.