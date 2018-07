Advierten sobre consumo de agua de pipas

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) recomendó que la ciudadanía permanezca atenta al agua que consume, en especial en colonias donde las personas se abastecen del líquido a través de pipas de agua.Darío Cárdenas, titular de la Coespris, menciona que es de suma importancia que la comunidad conozca el significado de las líneas que portan las pipas en la ciudad, ya que agrega que éstas pueden servir como orientación para las personas que no saben leer y que residen en las zonas vulnerables de esta frontera.“Ahora que están las temperaturas elevadas, le pedimos a la población que no arriesgue su salud tomando agua que no es apta para consumo humano. Deben buscar que las pipas cuenten con la leyenda de agua potable o en su caso con la franja azul. La franja azul nos da también la certeza de que ese tanque (el de la pipa) ha sido revisado, y está ya autorizado para poder distribuir el líquido”, dijo Cárdenas.Al momento la Coespris ha realizado 49 revisiones a diversas pipas, de las cuales 44 han sido aprobadas, ya que a las cinco restantes les hace falta cumplir con algunos requisitos que se solicitan al momento de su revisión que en su mayoría están enfocados a la condición higiénica del tanque en el que se traslada el agua para su reparto.“En la administración anterior se estaban cobrando las revisiones (a los piperos) pero en esta no. Ahora se pretende que el dinero que se invertía antes en pagar el chequeo se dirija a las unidades para que éstas presenten mejores condiciones. Invitamos a los dueños de estas pipas a que se acerquen para que obtengan su aviso de funcionamiento”, agregó el titular de la Coespris. [email protected] com.mx

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.