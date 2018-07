Ciudad Juárez— El eventual recorte presupuestal a los partidos que anuncia Morena los orillará a nivel local a replantear agendas, de acuerdo con dirigentes.“Será una circunstancia muy difícil, pues hay que mantener una nómina muy obesa, pero vamos a tener que hacer una nueva reingeniería, más doméstica y manejable, con mayor uso de redes sociales”, expuso el líder estatal del PRI, Omar Bazán Flores.Mientras que en el PRD, uno de los partidos que sufrirá de por sí un mayor recorte en 2019 debido a la baja votación que obtuvo en los comicios pasados a nivel estatal y nacional, al contrario, estimó que la posible reducción al financiamiento significa un nuevo reto.“O sea, el PRD no va a terminar porque no tiene dinero, la voluntad y la intención del perredismo, el planteamiento político programático del perredismo está por encima de la circunstancia económica”, dijo Pavel Aguilar, dirigente de la institución en Chihuahua.El partido Morena presentó una iniciativa que busca impulsar en la próxima legislatura para reducir a la mitad el financiamiento a los partidos políticos.El proyecto plantea que el presupuesto del próximo año para este rubro, estimado en 4 mil 713 millones de pesos, se reduzca a 2 mil 356 millones de pesos mediante modificación constitucional, en los montos que se entregan a los partidos políticos para gastos de operaciones regulares.La organización Integralia calculó el financiamiento público que recibirán los partidos políticos en 2019, con base al número de votos obtenidos en la contienda de inicios de este mes.El análisis indica que Morena obtendrá casi cuatro veces el presupuesto asignado para 2018, mientras que el PRI recibirá 27 por ciento menos recursos y el PRD tendrá un descuento del 21 por ciento.De acuerdo con Bazán, el Revolucionario Institucional en el estado recibía en promedio 380 mil pesos mensuales.“Si sigue el tema de las prerrogativas nacionales, nos va a disminuir bastante el tema del ingreso. En el tema de lo local, desde 2016 la prerrogativa hacia el PRI es nula, es muy poco para el sostenimiento de una estructura tan grande como la que tenemos”, apuntó.“Porque aparte hay que recordar que a estas prerrogativas se les tiene que descontar las multas y sanciones que el instituto electoral federal o local haya sometido al instituto político”, anotó.El vocero del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chihuahua, Ever Haro, explicó que si la propuesta de Morena avanza a la modificación de la Ley General de Partidos Políticos, las leyes locales tienen que armonizarse con esas disposiciones, por lo que los partidos a nivel local también van a sufrir impactos en sus presupuestos.El camino para reducirlo es que la iniciativa se apruebe, primero, en la Cámara de Diputados y Senadores; luego para que sea aplicable en todo el país, se requiere la aprobación de la mitad de los congresos de los estados más uno; lo que sigue sería mero trámite legal, explicó.Al respecto, el dirigente del PRD en el estado sostuvo que el instituto no va a desaparecer por la falta o la reducción de recursos.“¿Realmente el dinero en lo administrativo es necesario? Sí, sí es necesario, pero hoy tendremos que avanzar en función de esa demostración”, manifestó.“Coyunturalmente el dinero ayuda en la condición administrativa del propio partido, pero el PRD es un partido de minorías en función de las libertades”, aseguró.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.