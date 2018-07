Al poniente del periférico Camino Real, casi incrustado en la montaña, poco a poco se expande la ciudad, con el asentamiento Granjas del Mirador.Blas Mora, un empleado que cuida 11 caballos en una de las propiedades, informó que el dueño vivió en El Paso y, hace unos tres años, construyó en más de una hectárea esa vivienda.Enfrente también vive una persona que trabaja en El Paso y, ahí en la montaña, le gustó para construir, comentó Mora.Desde hace cinco años, el entrevistado regresó de Michigan y quiso dedicarse a trabajar en todo lo relacionado con la charrería, pero prefirió quedarse en la montaña de la Sierra de Juárez; “la soledad me gusta, y aquí me voy a quedar”, dice.Más adelante, por una vereda a un lado del Camino Real, vecinos se divierten los fines de semana asistiendo a carreras de caballos que ellos organizan, comentó Mora.Mientras, en uno de los polos prolifera la crianza de cerdos y las casas son construidas de trozos de tarimas de madera o de adobe, en el otro lado se aprecian otras casas más amplias.Las viviendas más humildes son las que proliferan, y como protección tienen cercas de alambres o “palets” los rodean; y en las otras, las bardas de piedra y de cilindros de cemento adornan el exterior de la casas.Al igual que otros vecinos, Jesús Ramírez se dedica a la cría de cerdos desde hace 11 años que llegó a vivir ahí. La falta de agua no es un impedimento, porque él la consigue al otro lado del Camino Real, en la colonia Periodista se la regalan los vecinos, comentó.Junto con otros miembros de la colonia, Ramírez ha llevado la electricidad en las casas aledañas absorbiendo el costo de los postes y el material para tener servicio de electricidad, debido a que en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), les estimaron una inversión en 20 millones de pesos para llevar el fluído eléctrico a esa colonia, aseguró Ramírez.En cuanto a la legalidad de los terrenos, dijo que se entregaron para ayudar a las familias sin ningún costo, sólo con la condición de que levantaran una construcción en un tiempo de tres meses.“Ahorita andamos haciendo una petición para a ver si nos ponen la tubería, pero aquí hay mucha agua, ahí en ese pedacito, vino la Junta de Agua y un topógrafo donde nos dijeron que ahí hay agua”, comentó Ramírez.Alrededor de 40 personas ya se reunieron para poner la petición formal en la JMAS para que llegue el líquido a la colonia, agregó Ramírez.Pese a la falta de los servicios básicos, en las faldas de la montaña avanza la construcción de un comedor comunitario, así como de manera paulatina progresa un asentamiento en donde el silencio y la vida de granja les gustaron a decenas de pobladores para vivir.“Aquí goza uno de una tranquilidad que no se imaginan. Después de las seis o siete de la tarde, las puestas de sol son muy buenas”, comentó Ramírez.

