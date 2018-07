Con robot mostrarán al mundo tradiciones mexicanas

A sus 10 y 11 años de edad Naomi Guadalupe y Carlos Gael buscan representar a México en un concurso internacional de robótica, con “Huesi”, una pequeña calaca hecha de material reciclable, con la que además de enseñar lo relacionado con el sistema óseo, pondrán en alto las tradiciones mexicanas del Día de Muertos.El pasado mes de febrero los pequeños se presentaron en un concurso estatal en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde obtuvieron un lugar para asistir al intercontinental en el que participaron contra 25 proyectos en Zapopan, Jalisco, donde se llevaron el oro y un pase directo a la competencia final el próximo noviembre en Chile.“Desde chiquito me gustaba la robótica y como aquí en Juárez hay veces que celebran más Halloween, quería fomentar más nuestras tradiciones mexicanas como el Día de Muertos, entonces es lo que ahora me inspira para hacer este robot”, explicó Gael.Con ocho reconocimientos y dos medallas, el menor narró que desde los siete años comenzó a desarmar carros de control remoto en su casa y logró crear otros carritos con pequeños motores y controles para programar.“Veía que con la robótica se podían hacer muchas cosas, lo que yo quería, nomás era imaginación. Así puedo implementar nuevos proyectos para ayudar a las personas”, dijo.Carlos Hernández y Erika Castro, padres de Gael, comentaron que el sueño de su hijo es hacer una silla robótica para su hermano menor, quien a causa de una parálisis cerebral no puede caminar y él quiere crear un aparato para facilitar su movilidad.“Uno como papá, que tu niño a los 10 años ya tenga una medalla o ya vea más allá, es un orgullo muy grande, aparte en la escuela va muy bien, él le echa muchas ganas”, comentó Castro.A pesar del entusiasmo y su desenvolvimiento para hablar del tema, el equipo requiere una cantidad de 18 mil dólares para poder viajar a esta competencia en la que se enfrentarán con participantes y robots de todo el mundo para demostrar que en México también se puede.Ante la falta de patrocinadores, los mentores de los niños ponen a disposición el número de cuenta 4152 3132 9666 6956 en Bancomer para la comunidad que guste apoyarlos.Además se informó que de manera gratuita Mesh Robotix ofrece talleres en el centro comunitario Fovisste Chamizal, donde Naomi y Gael acuden los fines de semana para perfeccionar su proyecto.

