En la imprenta de José está la magia del pasado

Entrar al taller de José Vázquez Jiménez es como viajar al pasado, a la época en que el mundo de las letras era magia que surgía al respirar el aroma a tinta y papel.La destreza de armar los textos al revés, letra por letra en moldes de bronce, hace muchos años quedó atrás, pero para este hombre, amante del trabajo de imprenta y la fotografía, es un arte que no morirá nunca.Desde que tenía ocho años, José soñó con formar parte del mundo de la imprenta, comenzó en una pequeña empresa en su natal Azcapotzalco, para aprender a imprimir bolsas de dulces y al cumplir 28 pudo adquirir una máquina propia para aventurarse a traer esa magia de las letras a la frontera.En 1968 llegó en tren a Ciudad Juárez desde el pueblo de los chintololos, para buscar una oportunidad de trabajo, pues únicamente trajo consigo la esperanza de un mejor futuro, tinta negra y su pequeña prensa, una máquina para imprimir tarjetas navideñas.En sus comienzos, narra que un amigo le prestó un pequeño espacio de banqueta en la zona Centro para poder hacer grabado de tarjetas; aquella época decembrina causó tanta sensación su trabajo que recuerda haber vendido 70 mil tarjetas.“Decían Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. El mismo viejo deseo pero con nuevas y renovadas esperanzas, son los deseos de, y ya nos decían el nombre y lo marcábamos. Nos encargaba gente de El Paso y de aquí también, me acuerdo que la docena la dábamos en 25 pesos”, expresó Vázquez.Enamorado del oficio, luego de su primera ganancia navideña, laboró en el periódico El Correo, en el área de elaboración de anuncios; años después, trabajó en la oficina de correos, donde al llegar de nuevo los últimos meses del año, solicitaba permiso para volver a su pequeño espacio y grabar tarjetas.“En el 80 cierran el periódico y nos liquidan a todos mis compañeros, con excepción de a mí, porque le caí bien al asesor, me dio una tarjeta para ofrecerme trabajo a la hora que yo quisiera, y me entregó un cheque por 140 mil pesos (viejos pesos), lo que me correspondía en aquel entonces por la liquidación, pero con esa lanita que me dieron, me compré mis maquinitas”, dijo.Durante 38 años Vázquez se ha dedicado a la impresión de invitaciones, tarjetas, postales, volantes, facturas. Con el avance de la tecnología, ha logrado optimizar tiempos y esfuerzo, aunque eso no ha hecho que deje de admirar sus primeras adquisiciones, pues en su local, cuenta con una máquina de 1888, que adquirió por 180 dólares en Alburquerque y hoy su costo asciende a los mil 200 dólares.“Me la han querido comprar, pero no, yo no la vendo, pero ya me han pasado accidentes en los dedos y hasta tengo éste (su índice izquierdo), diferente a los demás”, señaló y agregó que ahora la utiliza para cortar y doblar papeles.Entre sonrisas, José Vázquez tomó algunas piezas de bronce con alguna letra para imprimir, desempolvó un artefacto Chandler de 1928, que compró en el Distrito Federal antes de llegar a territorio norteño, y mencionó que llegaron a su mente esos momentos donde tenía las manos negras de tanto imprimir esas tarjetas de navidad que se ganaron muchas sonrisas durante sus años juveniles.“Si volviera otra vez yo a nacer, me gustaría empezar a trabajar la imprenta, para qué le miento, así es”, concluyó.