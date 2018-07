Estudia, trabaja y es atleta paralímpica

A 38 grados centígrados y con el esfuerzo que se necesita para impulsar su propia silla de ruedas, es inminente la aparición de gotas de sudor sobre el rostro de Kenia Contreras Román.La mujer de 20 años de edad sube la rampa que está justo a la entrada del hotel Fiesta Inn, donde trabaja como recepcionista en el área de Call Center de 8 de la mañana a 3 de la tarde.El acceso se percibe inusitado, pues no es común encontrarlo en una ciudad que no está diseñada para la movilidad de personas con algún tipo de discapacidad.Pese a su condición, Kenia estudia, trabaja y además se desenvuelve como atleta paralímpica, como corredora y lanzadora.La juarense vive en la colonia Periodista y estudia el quinto semestre de la Licenciatura en Turismo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Hace dos meses que comenzó a laborar en el hotel. Ya sea que vaya a su lugar de trabajo, a la escuela o a entrenar, es su madre, la señora María Yolanda Román, quien se hace cargo de trasladarla.Cobijada por el cariño de padre, madre, tres hermanos y una hermana, Kenia nació con espina bífida, malformación congénita que se produce cuando la columna vertebral y la médula espinal no se forman correctamente.Su incursión en el deporte tiene apenas dos años, cuando un día durante su terapia, la madre de un atleta paralímpico la animó a entrenar.“Empecé en el Estadio 20 de Noviembre con el Club de Atletismo David Serna”, menciona Kenia, activa en carreras competitivas y recreativas, además de practicar lanzamiento de bala, disco y jabalina.Si bien ha podido entrenar lo suficiente como para participar en competencias estatales y nacionales, la atleta lo hace con una silla hechiza, y no con una profesional que podría elevar su nivel de competitividad.“(La silla) Está hecha con partes de bicicleta, me la prestó una compañera”, platica Kenia, consciente de no contar con los recursos para poder comprar una silla de ruedas deportiva para competencias, la cual podría llegar a costar hasta 2 mil 500 dólares.Quien el año pasado ocupó el cuarto y quinto lugar en lanzamiento de bala y de disco en la competición nacional, sueña con tener una silla apropiada para poder también alcanzar buena marca en las pruebas de 100, 200 y 400 metros planos.“Cuando recién empecé me tuve que aventar con una silla ortopédica, me tomó dos horas terminar la Carrera de la Amistad. Eso fue hace dos años”, recuerda Kenia.Hoy ya con mejor técnica, la atleta acaba de participar en la Paralimpiada Estatal en la ciudad de Chihuahua y ya se prepara para asistir a la nacional en septiembre próximo, en Colima.“Aspiro a llegar a ser grande en el deporte. Recientemente estuve en Chihuahua compitiendo y di la marca para el nacional. Quiero seguir hasta lograr una paralimpiada mundial”, expresa Kenia, quien dice disfrutar por igual su preparación deportiva y académica, pues dice, ambas le han ayudado a crecer y a superar obstáculos propios de su condición.“En su momento es difícil, en la niñez todo mundo te molesta y sí sufrí bullying, hasta que llega el punto en que ya no importa eso, sino que te sientas bien contigo mismo, aprendes a lidiar con eso y con los problemas que me pone la ciudad porque no está hecha para personas con discapacidad”.Si desea apoyar para que el sueño de Kenia de tener una silla para competencia se haga realidad, puede hacerlo depositando dinero al número de cuenta 56011821989 de Banamex a nombre de Kenia Marlenne Contreras Román o a la Clabe 002073560118219892. Si quiere ponerse en contacto con ella, marque el celular (656)342-54-50.• Puede depositar al número de cuenta 56011821989 de Banamex a nombre de Kenia Marlenne Contreras Román o a la Clabe 002073560118219892• Si quiere ponerse en contacto con ella, marque el celular (656)342-54-50