Con el 90 por ciento de la construcción de la ciclovía en la zona Centro, habitantes que convivirán con ella están inconformes porque el carril exclusivo está frente a sus domicilios y ya no tendrán dónde estacionar sus autos, por una obra que aseguran es dinero tirado a la basura, ya que en esos “barrios” la gente no usa la bicicleta para trasladarse.“Están haciendo barbaridad y media, gastando el dinero en cosas que no se requieren por otras que en verdad se necesitan”, mencionó Jesús Lara, quien vive en la calle María Martínez, y dijo que en la Bella Vista hace más falta que se arregle el alumbrado público y que el servicio de recolección de basura sea constante.El costo de la ciclovía es de 6.5 millones de pesos del Fondo Federal Frontera, y los trabajos comprenden la instalación de vialetones, postes pequeños que en un caso ya está derribado, pintura para delimitar el carril exclusivo y señalamientos.Las calles por donde pasará son la Gardenias, Azucenas, María Martínez, Mariscal, Francisco Villa, Vicente Guerrero, Joaquín Terrazas y Paso del Norte, dio a conocer la dirección de Obras Públicas.Sin embargo, en un recorrido ayer por esas vías, no se encontró ninguna obra en la Vicente Guerrero, Joaquín Terrazas, Azucenas ni en la calle Paso del Norte.Únicamente en la María Martínez, Mariscal, Gardenias y Francisco Villa; y en la Gardenias, por ejemplo, sólo estaban los letreros y algunas zonas pintadas.En los tramos donde está delimitado el carril, como en la calle María Martínez, hay vehículos estacionados.“Es un gasto inútil, que regalen bicicletas a la gente, porque no hay cultura para usarla, esta ciudad no es cosmopolita”, mencionó Rafael de la Rosa.Vecinos de la colonia Bella Vista mencionaron que la obra es para después, cuando empiece a funcionar, multar a la gente que estaciona los autos afuera de sus casas, ya que por ahí pasará la ciclovía.Dijeron que esto creará un conflicto con los vecinos del sector, ya que tendrán que estacionar sus autos en otros lugares.“Esto va a ocasionar problemas en nuestra colonia”, manifestó Jesús Lara.El vocero de Obras Públicas, Rafael Chávez, dijo que la obra lleva un avance del 90 por ciento, únicamente faltan detalles, por lo que se espera inaugurarla el mes que entra.El proyecto de la ciclovía lo elaboró el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, y Obras Públicas únicamente lo ejecutó, aseguró.La operará la Dirección General de Tránsito Municipal, pero hasta ayer esta dependencia no tenía información de cómo iba a funcionar, porque todavía no reciben instrucciones para hacerse cargo, mencionó la vocera, Alejandra Solís.