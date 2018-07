Diabetes, sin control entre enfermos

A pesar de que la diabetes es la segunda causa de muerte, pocas son las personas que tienen bajo control esta enfermedad, advierten registros epidemiológicos.Datos del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT) indican que en la ciudad, el 66 por ciento de los pacientes diabéticos del Seguro Popular tiene niveles de azúcar en la sangre inadecuados para su condición.De acuerdo con los indicadores, sólo el otro 34 por ciento tiene un resultado A1C menor a 7, que es el óptimo en esta prueba de laboratorio también llamada prueba de hemoglobina glucosolida, que mide el promedio de azúcar en los últimos tres meses.Dora Olivia Piña Rico, directora de la Asociación Mexicana de Diabetes en Ciudad Juárez, cree que la situación es mucho peor que la que muestran los indicadores del Observatorio.Para la activista, la mayoría de las personas que sufren la enfermedad no tiene un adecuado control de ella como resultado de los malos hábitos alimenticios en los que incurren, la omisión de sus medicamentos y la falta de vigilancia médica.“Muchísimas personas con diabetes no se hacen este examen que se tiene que hacer cada tres meses”, señaló. Como la diabetes es silenciosa, piensan que no les está pasando nada, que están bien, pero en realidad el desgaste se está dando en todo el organismo”.En el estado de Chihuahua, el 62 por ciento de los diabéticos no se cuida adecuadamente, lo que supone un gran riesgo en virtud de que la diabetes puede traer consigo problemas adicionales.Entre las complicaciones más frecuentes están, por ejemplo, la retinopatía diabética, advierte la Secretaría de Salud federal.Este padecimiento es crónico y progresivo y ocurre cuando hay un inadecuado control de los niveles de glucosa, hecho que limita la oxigenación de las células oculares y deteriora así la circulación sanguínea en la retina, indica la dependencia.Según Salud, esta complicación tiene una prevalencia del 31.5 por ciento en México.“Ante la falta de síntomas al inicio de la enfermedad, es importante el examen oftalmológico por lo menos cada seis meses. Cuando avanza, las personas tienen visión central borrosa causada por los altos niveles de glucosa en sangre”, señaló.La diabetes también puede afectar la piel, indica la Secretaría.Los problemas cutáneos más comunes son la dermopatía diabética, que se caracteriza por la presencia de manchas rojas que forman pequeñas costras; la piel amarilla y la aparición espontánea de ampollas sobre piel sana, revela Salud.

