Banquetas y camellones destruidos, arbotantes, semáforos y árboles derribados, e incluso hasta barandales caídos como en el último choque en el dren 2-A, son algunas consecuencias de los accidentes viales que ocurren en la ciudad.En algunos casos se reparan de inmediato, como los semáforos, y en otros la infraestructura queda estropeada.A pesar de los daños, ninguna dependencia municipal cuenta con un inventario de todos esos perjuicios.La Dirección de Parques y Jardines tiene contados seis árboles derribados este año, y Alumbrado Público no determinó la cantidad de arbotantes.En el caso de los árboles dañados, al aplicar la multa al conductor responsable se agrega el costo del arbusto, según la especie y el tamaño de éste, dio a conocer el vocero de la Dirección General de Servicios Públicos, David Campos.Los destrozos en general se pueden observar en infraestructura como puentes, alumbrado público, camellones.Por ejemplo, en el puente elevado de la avenida Tecnológico y Manuel J. Clouthier, en el cuerpo de sur a norte una parte de la guarda está destrozada, debido a que hace unos días se registró un accidente vial ahí. (Araly Castañón)En el dren 2-A, justo en Teófilo Borunda y Tecnológico, se cayó el barandal de resguardo por un choque.En ese caso, un conductor cayó el martes pasado al canal con todo y camioneta tras ser chocado por un conductor que omitió la luz roja.El año pasado los accidentes viales dejaron daños en 19 semáforos y tres controladores o “cerebros” de un mismo número de estos señalamientos, de acuerdo con datos de la Dirección General de Tránsito Municipal.La mayoría de los incidentes ocurren en las noches por conductores en estado de ebriedad, se informó.El costo de los semáforos no se determinó, pero de un arbotante es de 18 mil a 22 mil pesos, indican datos de Servicios Públicos.En la mayoría de los casos los conductores huyeron y no pagan las afectaciones, por lo que éstas corren a cargo del Ayuntamiento, de acuerdo con datos del Municipio.Muchos accidentes de este tipo se registraron en avenidas principales como Tecnológico, Óscar Flores, Ejército Nacional, Eje Vial Juan Gabriel y Heroico Colegio Militar.

