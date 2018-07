Imposibilitado, Hospital General para tratar hepatitis C

Ciudad Juárez— El Hospital General de Ciudad Juárez carece de la acreditación necesaria para ofrecer el tratamiento contra la hepatitis C, una infección crónica.Por esta razón, las personas cuya única cobertura de seguridad social es el Seguro Popular deben adquirir ellas mismas el costoso tratamiento para luchar contra esa enfermedad.A lo largo del año pasado, 30 hombres y mujeres murieron como consecuencia de la hepatitis C en Ciudad Juárez, indica el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED).Esta cifra representa el 68 por ciento de los decesos de todo el estado, que en el mismo lapso sumaron 44.Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, explicó que el hospital nunca ha estado acreditado en esta materia ante el Seguro Popular nacional con el objetivo de que este programa lo cubra.“Es una de las metas que nos hemos propuesto”, dijo. “Están haciendo el esfuerzo. Sí está la visión de acreditar para la hepatitis, ya que hay medicamentos nuevos que son muy buenos”.En el marco del Día Internacional contra la Hepatitis, celebrado mañana sábado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advirtió que el tipo C es ahora una enfermedad que preocupa al Sector Salud en virtud de que no hay todavía una vacuna.Roberto Quiroz Sáenz, epidemiólogo del Hospital General de Zona (HGZ) 6 del IMSS, informó que en lo que va del año los bancos de sangre del Seguro Social han detectado casi 300 casos de hepatitis C con pruebas iniciales.“Requiere tratamientos prolongados y en muchos momentos, el paciente no va a responder bien al tratamiento”, dijo. “Ciertamente existe el riesgo de que a través de estas hepatitis crónicas se desarrollen lesiones hepáticas graves, como el cáncer”.De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en lo que va del año han sido notificados 29 casos de hepatitis vírica C en el estado de Chihuahua.Esta cifra es menor que la de la misma semana epidemiológica, la 27, del año previo, cuando se registraron 36.Para Quiroz Sáenz, la del tipo C es la única hepatitis que hoy se considera un importante problema de salud pública.Por lo general, sostiene, la hepatitis A, que suele presentarse entre niños y niñas en edad escolar, se controla con facilidad.“Para la hepatitis B contamos con una vacuna, pero la C es la que tiene inquieto al mundo de la medicina porque sigue siendo un problema grave de salud pública. Identificamos un gran número de pacientes inicialmente por pruebas que hacemos en los bancos de sangre”, dijo.