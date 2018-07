Ciudad Juárez— Retrasos en la aprobación de la ley, designaciones fallidas y acusaciones de intromisión del gobernador marcan el proceso de construcción del Sistema Estatal Anticorrupción.Chihuahua fue una de las últimas entidades en reformar su constitución para, por mandato federal, adaptar su marco legal para sentar las bases del sistema. El artículo segundo transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción fijó un año para que las legislaturas estatales adecuaran su normatividad al mandato federal; el plazo se cumplía el 19 de julio del 2017.Para esa fecha, el Congreso del Estado no tenía todavía la modificación, escenario que obligó al Legislativo a convocar a un período extraordinario para el 20 de julio del año pasado con el único objetivo de aprobar las modificaciones constitucionales. Debido a que se trató de una reforma constitucional, fue necesario que el decreto del Congreso fuese sometido a votación de los ayuntamientos de Chihuahua y, posteriormente, declarada la aprobación de la reforma.Fue hasta el 30 de agosto –más de un mes después de que terminara el plazo legal–, cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado la reforma constitucional en la materia.El martes 17 de octubre en sesión ordinaria, el Congreso del Estado aprobó la creación de la Ley del Sistema Anticorrupción. En la nueva ley se especificó que sería creada una Comisión de Selección que designaría a quienes ocuparían el Comité de Participación Ciudadana, uno de los ejes del Sistema Estatal Anticorrupción.El 14 de febrero de este año, la comisión designó a José Antonio Enríquez Tamez, Joaquín Gilberto Treviño Dávila, Ana Isabel Terrazas Cerros, Liliana Ochoa Ortega y René Moreno Medina como los integrantes del comité ciudadano.Cuatro días después, el Congreso del Estado a través de la Junta de Coordinación Política emitía un posicionamiento en el que solicitaba a la comisión la destitución de Treviño Dávila, debido a expresiones de carácter homofóbico hechas durante la entrevista en la que participó para su designación. Hacia el 20 de febrero, la comisión destituyó a Treviño y designó a Norma Yadira Lozano Fernández como nueva integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC).Como presidente del CPC fue electo José Antonio Enríquez Tamez, quien mantiene militancia en el PAN, lo cual fue cuestionado por legisladores de partidos de oposición y por algunos integrantes de organizaciones de la sociedad civil, que criticaron que en los requisitos de elegibilidad no existiera la imposibilidad de ser militante de partido.Actualmente, un panel de especialistas está a cargo del procedimiento de designación del próximo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.Martín Chaparro, dirigente de Morena, dijo en días anteriores que el Ejecutivo de Chihuahua ejercía presión e intromisión para apurar el nombramiento del fiscal anticorrupción antes de que termine la actual legislatura, en la que el PAN tiene mayoría y requiere únicamente de seis votos para elegir a quién ocupará el puesto.Hasta ayer, solamente dos personas habían entregado los documentos para ser considerados en el procedimiento: Érika Jasso y Francisco Javier Acosta, ambos funcionarios de la administración del gobernador Javier Corral.• La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción fija como plazo el 19 de julio del 2017 para que las legislaturas estatales adecúen su normatividad al mandato federal• Vence el plazo y el Congreso del Estado no tenía todavía la modificación• Legislativo convoca a un período extraordinario para el 20 de julio para aprobar las modificaciones constitucionales• Hasta el 30 de agosto se publicó en el Periódico Oficial del Estado la reforma• El 17 de octubre se aprueba la creación de la Ley del Sistema Anticorrupción• Actualmente, un panel de especialistas está a cargo del procedimiento de designación del próximo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción• Hasta ayer, sólo dos personas han entregado los documentos para ser considerados en el procedimiento: Érika Jasso y Francisco Javier Acosta, ambos corralistas

