'Me siento muy triste; era como mi hermano'

Ciudad Juárez— El cuerpo del niño Azael Moreno Alvarado comenzó a ser velado ayer a las 7:00 de la tarde en la funeraria Ríos ubicada en la avenida 16 de Septiembre y calle Cromo, hasta donde acudieron familiares, vecinos y amigos del menor que murió ahogado el pasado lunes al caer al canal de la Acequia Madre.“Es muy triste que se pierda una vida por causa de otras personas. No es posible que las autoridades se laven las manos en cuanto a la falta de seguridad de la acequia. Piensan que con el dinero que están dando le van a devolver la vida; con este no van a pagar la muerte”, expresó el abuelo, Víctor Díaz.El hombre agradeció todo el apoyo que han recibido de las personas no sólo con su presencia, sino con donaciones que han realizado a la familia.En la funeraria se encontraba Víctor Manuel Moreno Otlica, padre del niño Azael, quien llegó a esta ciudad desde Durango. El papá del menor dijo que no se encontraba con ánimo de dar entrevista y además señaló que la familia no quería que se tomaran fotografías ni video dentro de la funeraria.En el lugar se encontraban amiguitos de Azael, entre ellos Diego, quien expresó que se sentía muy triste e incluso dijo que antes de que éste se acercara al canal le advirtió que era peligroso porque se podría caer.“Miró que estaban construyendo y se acercó al canal, donde se había quedado atorado un balón que estaba nuevo, me dijo que me metiera por él”, relató el niño de 12 años.Señaló que su amigo le pidió que él se metiera, a lo que le respondió que no.“Entonces él se fue bajando poco a poco y se resbaló y se cayó. Me siento muy triste, porque yo lo quería como hermano”, expresó.La familia también agradeció a las señoras Adriana y Magda Ríos, propietarias de la funeraria Ríos, porque les ofrecieron el servicio de forma gratuita.A su corta edad, la vida de Azael Moreno Alvarado estuvo rodeada de tragedias. Hace dos meses su madre fue asesinada a balazos en el Centro de la ciudad.Sus padres se separaron cuando él tenía apenas cuatro meses de nacido. Su madre no lo aceptó y su papá se quedó con la custodia, pero luego se fue a Durango y prácticamente se olvidó de él.Azael vivió desde entonces con sus abuelos paternos, quienes hoy sepultarán a su nieto.La madre de Azael fue asesinada de varios balazos el 14 de mayo, en el callejón Agustín Lara, a pocos metros de la calle Mejía, atrás del bar Safari.