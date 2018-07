Ciudad Juárez— Un error en la temporalidad establecida por el Ministerio Público evitó que dos hombres fueran vinculados a proceso por el homicidio de un hombre que también fue descuartizado.Juan de Dios Pulido Barajas “Juanito” y Mario César López Ramírez “El Diablito” fueron acusados del homicidio de Pablo Galván Ramírez, a quien al parecer mataron, destazaron y metieron en bolsas de plástico para abandonar los restos en unas tapias.En la carpeta de investigación se establece que el asesinato se cometió el 4 de julio pasado; sin embargo, la autopsia estableció que la víctima murió el 5 de julio, por lo que se incumplió el requisito de temporalidad y el juez de control declaró la no vinculación de los sospechosos.Aunque decretó su inmediata libertad, los dos quedaron presos ya que enfrentan otro proceso por el cual ya fueron vinculados.Una agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso de ambos detenidos por homicidio calificado, pero cuando el juez de control entró en el estudio de la información vertida en la carpeta de investigación, se dio cuenta del error en la temporalidad.En la acusación se estableció que la declaración de un testigo protegido, identificado como RFC, indica que el homicidio se dio entre las 01:50 y las 07:50 horas del 4 de julio.El hombre acompañó a los sospechosos en una fiesta e indicó que le dijeron lo que hicieron, incluso cuando fueron a comprar cigarros pasaron por las tapias donde depositaron el cadáver.Sin embargo, el diagnóstico que hizo el médico legista establece que la víctima tenía sin vida entre 32 y 38 horas al momento de realizar la necropsia, que fue hecha a las 15:30 horas del viernes 6 de julio, lo que ubica la muerte del hombre el jueves 5 de julio y no el miércoles 4 de julio como se establece en la carpeta de investigación.El juzgador explicó que para realizar la vinculación se requiere cumplir con tres requisitos básicos, que son la circunstancia, la ejecución y la temporalidad, al incumplirse el último decidió no seguir con el estudio de los otros dos y descartó someterlos a proceso debido a esa incongruencia.A causa del hecho, también suspendió la medida cautelar de prisión preventiva para ambos hombres en la carpeta abierta por el asesinato de Galván Ramírez.Pulido Barajas y López Ramírez seguirán encarcelados porque en otra causa sí se les vinculó a proceso y están bajo prisión preventiva.El Ministerio Público podrá realizar una nueva acusación en contra de ambos si se encuentran nuevos elementos en esa investigación.Los hechos por los que fueron llevados a la audiencia saltaron a la opinión pública el pasado 5 de julio, cuando a las 08:04 horas se reportó la localización de un cuerpo desmembrado en el interior de una tapia ubicada en las calles Ignacio a la Torres y Artículo 27, de la colonia Obrera.En tres bolsas de plástico se hallaron los restos humanos; en una estaba el dorso, en otra las piernas y en otra los brazos.El médico legista registró que la víctima estaba parcialmente vestida, presentaba lesiones en la región cervical, en la tráquea, en miembros superiores e inferiores. Al parecer le cortaron el brazo izquierdo y la cabeza cuando aún estaba viva, el resto cuando ya no presentaba signos vitales.

