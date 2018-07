Ciudad Juárez— La Comisión Estatal de Seguridad (CES) defendió ayer el envío de agentes preventivos de Juárez a patrullar el municipio de Ignacio Zaragoza, lugar donde el mismo titular de esa corporación, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, ordenó a un grupo de subalternos resguardarse ante el avance de personas armadas, el pasado domingo 6 de mayo, según lo reconoció públicamente.Para el CES fue lo vulnerable de estar en esa zona la razón que hizo renunciar este miércoles a seis agentes de esa corporación, que junto con otros seis oficiales comisionados a esa localidad, se inconformaron en una manifestación abierta el pasado 18 de julio, en las instalaciones de la dependencia en Juárez.Días después de la agresión a civiles en Ignacio Zaragoza, Aparicio dijo: “Teníamos 15 elementos. Lo que indicamos fue que no salieran hasta que tuvieran el apoyo con ellos, una vez que llegó el apoyo de la base más cercana salieron a apoyar a la ciudadanía. La verdad es que sí, efectivamente, fue una instrucción superior que se giró de que no vinieran… si no, hubiéramos tenido muertes de policías también”. En ese incidente un grupo armado incendió 10 propiedades y mató a 8 personas.Ayer el comisionado defendió la orden de enviar agentes a ese lugar y, en un comunicado, menciona que “desde el ingreso a la corporación, los policías son informados en torno a la responsabilidad que tienen de laborar en cualquier punto de la entidad”.El texto oficial agrega que: “los policías son informados en torno a la responsabilidad que tienen de laborar en cualquier punto de la entidad, además se les da a conocer los movimientos y rotaciones que se efectúan de manera constante, toda vez que la Institución tiene competencia estatal”.

