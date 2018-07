Plaza Cervantina, sucia y olvidada

A seis años de que un grupo de artistas se ofreció a rehabilitar la Plaza Cervantina, y además de arreglarla pintaron murales, el lugar se encuentra abandonado, con viviendas y edificios destruidos y basura en los pasillos y las esquinas.“Sí entraron con todas las ganas y le pararon, quién sabe por qué se fueron”, mencionó José Guadalupe Rodríguez García, uno de los dos habitantes de la plaza.En el lugar sólo hay dos casas ocupadas y el resto está en ruinas, generalmente son utilizadas por “borrachitos” para dormir en el interior, mencionó Rodríguez.La plaza se encuentra en un pasaje que cruza de la avenida Lerdo a la Ramón Corona, entre las calles Ignacio de la Peña y Galeana.El lugar está rodeado de bares, pero en el interior cuenta con edificios abandonados y destruidos, únicamente está en funcionamiento el hotel Posada y hay un inmueble en venta.Actualmente cuenta con algunos murales que con el paso del tiempo se han ido deteriorando, así como con pinturas en las fachadas de algunas de las casas abandonadas que están ahí.José Guadalupe mencionó que cuando pintaron la plaza, los sábados y domingos se ponían a vender segundas, pero éstas sólo duraron un año y ya no volvieron.Explicó que en las noches no entra la Policía ahí porque está muy inseguro, sin embargo, dijo que él no tiene miedo de salir de su casa porque la gente ya lo conoce.“Está pésima la ciudad”, lamentó.En la plaza hay basura y sólo cuenta con alumbrado en uno de los pasillos, lo demás está a oscuras en la noche.En el 2012 el Municipio, a través de la Dirección de Educación y Cultura, inició un programa de “adopción” de monumentos, y la Plaza Cervantina fue “adoptada” por un grupo de artistas, establecen datos periodísticos.aAdemás de rehabilitarla se iban a realizar eventos culturales, pero todas estas acciones terminaron. [email protected]

