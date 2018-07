Destina Estado millonada a 'Cambio 16'

Ciudad Juárez— El Gobierno del Estado ha gastado más de 34 millones de pesos en la impresión y distribución del periódico oficial Cambio 16, cuyo presupuesto ha aumentado desde su creación, de acuerdo con datos de la Coordinación de Comunicación Social.Durante el primer año del semanario (de noviembre de 2016 al mismo mes de 2017) se pagaron 12 millones 870 mil pesos solamente en la impresión, además de 3 millones 444 mil pesos por concepto de distribución, informó el coordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo, en una comparecencia en marzo ante diputados locales.Para este año el Gobierno estatal pactó la entrega de 18 millones 25 mil 400 pesos como monto máximo a Impresora y Editorial SA de CV –de nombre comercial El Imparcial– únicamente por la impresión del medio.El incremento es de 5 millones de pesos 175 mil pesos, únicamente por ese concepto.Pinedo fue requerido para informar de las razones del aumento, sin embargo, al cierre de la edición no hubo respuesta a la solicitud de entrevista.El gasto de más de 34 millones de pesos supera lo invertido por el Estado en seguridad y justicia en Ciudad Juárez. De octubre de 2016 a diciembre de 2017, la administración de Javier Corral invirtió apenas 4 millones 275 mil 844 pesos en Juárez por concepto de Inversión Pública Estatal Sectorial.En la comparecencia de marzo pasado, al informar a los legisladores del costo de más de 16 millones entre distribución e impresión del periódico, el coordinador de Comunicación Social defendió el gasto de recursos públicos.“(Cambio 16 es) una de las mejores inversiones que ha hecho el Gobierno del Estado en cuestiones de publicidad y comunicación social… en cuanto a costos de impresión, su distribución y los beneficios que deja al pueblo de Chihuahua”, expuso en esa fecha Pinedo a los legisladores, que cuestionaron el gasto millonario en un periódico oficial.Insistió en defender el semanario, argumentando además que era una medida de ahorro frente a la compra de espacios publicitarios en medios impresos.En la información pública de este año, aparte del contrato con El Imparcial hay una compra por 303 mil 688 pesos a Edduy Nahúm Vargas Salgueiro por concepto de distribución del periódico, según documentos de la Coordinación de Comunicación Social.Anteriormente también habían sido contratados otros particulares: Horacio Medrano Barrón para la distribución “en zonas de difícil acceso”, por un monto de 66 mil 700 pesos; y otro por Comercializadora Integradora de servicios fronterizos de Ciudad Juárez S. de RL de CV por 80 mil 40 pesos para la distribución en las colonias periféricas de la frontera.“A partir de la 4ta edición y hasta la 18va edición, la distribución se realizó a través de la empresa QPN Chihuahua SA de CV, con un costo de 69 centavos por ejemplar”, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información de folio número 061692017.En la misma respuesta, la Coordinación de Comunicación Social especificó que para la distribución de las tres primeras ediciones no hubo gasto más que el de las zonas de acceso difícil, puesto que fue el propio personal de Gobierno el que entregó los ejemplares.Además de distribución e impresión, el Gobierno del Estado de Chihuahua ha erogado recursos públicos por concepto de transporte del semanario.“Los costos de transporte generados en las primeras tres ediciones, impresas en Ciudad Juárez, fueron a cargo del propio personal de Gobierno del Estado. De las ediciones 4, 5 y 6 se registró un pago total de 17 mil 400 pesos, como flete de la empresa Exress Trees Fronteras SA de CV. De las ediciones 7 a la 18 se erogaron 271 mil 440 pesos por concepto de flete de Hermosillo a Chihuahua capital”, detalló en la misma solicitud.Luego de esa respuesta, la Coordinación de Comunicación Social ha optado por no entregar la información solicitada a varios usuarios con motivo del costo del periódico y referirlos a los datos de obligaciones de transparencia, donde, sin embargo, no está la documentación completa de todos los contratos y gastos.Hacia marzo de 2018, de acuerdo con lo informado por Pinedo, se habían impreso 5 millones 367 mil ejemplares. Miles de periódicos terminaron vendidos como desecho en una recicladora de Parral en diciembre del año pasado, como reportó El Diario a raíz de fotos y denuncias ciudadanas.De noviembre de 2016 a noviembre de 2017, el Gobierno del Estado de Chihuahua había impreso 4 millones 400 mil ejemplares del semanario, en 53 ediciones. A la fecha, Cambio 16 suma 67 ediciones ordinarias y cuatro especiales. (Itzel Ramírez / El Diario)

