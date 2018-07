Exige justicia familia de motociclista atropellado

La familia de Gustavo Enrique Aguilar Vázquez, el motociclista arrollado el pasado viernes 20 de julio, reclamó ayer la liberación del conductor responsable, cuya detención por parte del Ministerio Público estatal fue calificada de ilegal por un juez de control.“No es justo, quiero justicia, ¿por qué dejaron salir a ese hombre, si fue un asesinato?”, dijo Julia Rosa Vázquez Rodríguez, de 57 años y, como la víctima, originaria de la ciudad de Jiménez, al sur del estado.“Quiero que sigan investigando y que agarren a ese hombre y se haga justicia. Lo arrastró y no le prestó auxilio; hay un testigo también y, con esas pruebas, ¿por qué lo dejaron salir?”, cuestionó.Aguilar Vázquez, que trabajaba como guardia de seguridad, tenía 34 años y era padre de cuatro hijos –de 15, 14, seis y cuatro años.De acuerdo con la investigación, el presunto responsable es Iván Alberto Morales Ruiz, quien poco antes de las dos de la madrugada, sobre el bulevar Óscar Flores, impactó de manera intencional su camioneta Ford Ranger en contra de la motocicleta Itálika que conducía la víctima.En lugar de detenerse, de acuerdo con la acusación, Morales Ruiz condujo todavía otros 600 metros arrastrando el cuerpo; luego le quitó las placas a la camioneta y escapó a pie.El motivo del ataque habría sido que, minutos antes, en la intersección de Barranco Azul y Óscar Flores, Aguilar Váquez se había colocado delante de la Ford para esperar la luz verde.Morales Ruiz fue arrestado por el Ministerio Público cuando se presentó a la Fiscalía General del Estado a reportar como robada la camioneta.En la audiencia de control de detención de la noche del pasado domingo, sin embargo, el juez Félix Aurelio Guerra Salazar determinó que no se actualizaban los términos de la flagrancia y que la representación social debió solicitar una orden de aprehensión, por lo que ordenó liberarlo.El lunes siguiente, el fiscal en la Zona Norte, Jorge Nava López, informó que se había girado ya la orden de aprehensión que, hasta este momento, sin embargo, no ha sido cumplimentada.Desde la central de autobuses de esta frontera, antes de partir a Jiménez, la madre de la víctima agregó ayer que al presunto responsable no se le exigió siquiera el pago de los gastos funerarios.“Yo voy a pagar por su traslado y todo, con sacrificios, de entrada van a ser 10 mil pesos, y falta la funeraria”, agregó Vázquez.

