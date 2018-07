María Dolores no se quiere morir sin volver a ver a su hijo. Hace 18 años, Hilario Abraham Sañudo salió de su casa localizada en la comunidad de Estación Naranja, Sinaloa, a San Luis Potosí.En ese entonces ella tenía 59 años y él 26. Iba con el sueño de conseguir trabajo, al menos eso fue lo que dijo. Llevaba algunos documentos como el acta de nacimiento y el certificado de preparatoria. Por eso le creyeron.Eso sucedió en el verano del 2000. Tres meses después de su partida, el hombre se comunicó al teléfono de una vecina para que informara a su familia que “ya había llegado”.Esa fue la última vez que supieron de él, hasta que hace 3 años se enteraron que se encontraba a 680 kilómetros de su tierra, justo en Ciudad Juárez.Hilario Abraham es uno de los siete hijos de doña María. Su hermana Emiliana dice que son cinco mujeres y dos varones.La historia de este sinaloense forma parte de las 35 mil personas en México de las que no se sabe dónde están, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).Su mamá y su hija se enteraron que se encontraba en esta frontera por una publicación, y la noticia los estremeció. En noviembre de 2013, en medio de la guerra libraban grupos del crimen organizado, se enteraron que en septiembre Hilario Abraham había sido detenido en posesión de droga.Fue demasiado tarde. A través de del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Sinaloa lograron informarse que Hilario había sido liberado tras permanecer 36 horas detenido.Desde entonces, asegura su hermana, han hecho casi todo lo posible para encontrarlo.“Cuando nos dimos cuenta que había sido arrestado, ya habían pasado dos meses y supimos que alguien pagó una fianza, lo agarraron con seis cigarros de marihuana”, relata Emiliana a través de una llamada telefónica.Se le oye un poco triste. Una y otra vez insiste en que su mamá quiere verlo, que ya tiene 77 años y que no puede morirse sin saber qué ocurrió con él.La familia se ha apoyado en las autoridades locales para intentar saber de su paradero. Saben que no está en el Cereso ni en el Cefereso y eso les ha dado una esperanza para encontrarlo con vida.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.