Denuncian maltrato animal en Parque Central

La asociación civil Ecocanis interpondrá una denuncia por maltrato animal en la Fiscalía General del Estado para que se investigue la aparición de tortugas muertas supuestamente atrapadas en redes dentro del Parque Central.La titular de la organización animalista, Alicia Flores, afirmó que más de siete personas les contactaron y mostraron fotografías que en el lago del parque colocaron redes en las que los reptiles murieron atrapados.“Ahí hay muchas cosas, en el Parque Central, que por omisión de cuidados están sucediendo (…) Hemos intentado concertar una cita con el encargado (de poner las mallas) pero todavía es hora de que no nos la han dado. Es una manera de eludirnos”, mencionó Flores.A su vez, Gabriel Pérez, ingeniero agrónomo asignado al cuidado de la fauna en el lugar, dijo en entrevista que próximamente se realizará un concurso de pesca en el lago del parque, por lo que se está procurando mover a las tortugas para que no mueran o se coman a los más de mil 200 peces sembrados.“Yo estoy con la fauna. Estoy creando un parque ecosistemático, ¿cómo voy a estar yo en contra de la naturaleza misma?”, refirió Pérez.Por separado, la administradora del parque, Mirna Gómez, mencionó que se puso la red porque se está trasladando a los reptiles a un área nueva en el lugar que se llama De los Dedos, donde se procura que cuenten con un mejor hábitat.“Procuramos que estén en un solo lugar (las tortugas). Entonces llegan ahí, ahí se quedan, inmediatamente, las agarran y las trasladan. Se terminó, y ya se quitó la red. Yo no vi ninguna muerta”, dijo Gómez.Respecto a la denuncia que busca interponer la asociación protectora de animales, mencionó que no se trata de ninguna negligencia, porque menciona que siempre el personal ha velado por la protección de dichos seres vivos.

