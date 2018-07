Mantienen en secreto nombres de candidatos a Transporte

Mario Dena, subsecretario de Gobierno estatal, defendió que el proceso de selección para titular de la Dirección de Transporte se lleve en secreto.Dena fue cuestionado sobre cuáles eran los motivos por los que no podía transparentar los nombres de los concursantes que participaron en una convocatoria abierta lanzada para ocupar dicho puesto público.“Bueno, a ver, ¿cuál es la intención de que ustedes conozcan? Tengo diez nombres en la oficina de los preseleccionados. Tengo gente que aplicó hasta de fuera del país (…) La razón obvia (por la que no se transparentan los datos) es porque no quiero crear falsas expectativas a los que están aplicando, de que piensen que ya se van a quedar”, dijo el subsecretario.Hasta ayer la jefatura de Transporte en esta localidad se mantiene con un interinato a cargo de Mario Echanove, pero sin un titular definido, tras la renuncia de Víctor Estala.“En cualquier empresa, en cualquier proceso de contratación, esa secrecía siempre se da. No son procesos públicos, a pesar de que son puestos públicos. La responsabilidad del gobierno es anunciar quién es el seleccionado y por qué se seleccionó”, agregó.Explicó que tras haber preseleccionado a 10 aspirantes se hizo un filtro en el que quedan 3 personas para seleccionar el mejor perfil.A su vez Abel Chacón, coordinador del proyecto Regidor MX, dijo que no le ve problema a que se transparenten dichos datos, porque se trata de una convocatoria abierta.“Por ser un cargo, con el peso económico y la influencia que tienen los transportistas, yo me imaginaría que también pudiera haber algo de interés, de alguna influencia que pudiera entorpecer, o inclinar la balanza al hacerse los nombres públicos”, dijo el coordinador. (Alejandro Vargas)

