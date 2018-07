Con duros señalamientos hacia sus mandos y en medio de un escándalo de corrupción interna, ayer renunciaron seis elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) a sus cargos de agentes preventivos. Los oficiales dijeron estar amenazados.Esto a una semana de que formaron parte de una manifestación contra sus mandos derivada de la muerte de uno de sus compañeros, donde denunciaron actos de corrupción que ayer reiteraron ante El Diario.Amenazas, retención de sus sueldos y la falta de pago del bono mensual por trabajar en una zona foránea sopesaron para que tomaran la decisión de renunciar, comentaron los ahora exagentes.“Tenemos miedo, esa es la verdad, decidimos renunciar porque sabíamos que nos iba a ir mal; ellos (los mandos) ‘ponen’ a los compañeros para que los sicarios los maten, como sucedió el 14 de julio con el compañero Domitilo Agüero, que estaba asignado a cuidar la puerta de acceso a las instalaciones y lo mandaron solo, sin arma, a cargar gasolina a una patrulla cuando no era su función”, denunció uno de ellos.Algunos agentes con más de seis años de antigüedad en la corporación decidieron retirarse aduciendo falta de apoyo, carencia de equipo, maltratos y corrupción por parte de los mandos.Reiteraron lo expuesto durante la protesta del pasado miércoles: que sus superiores supuestamente están arreglados con narcotraficantes de la región serrana”.Durante la manifestación exigieron el cese de tres comisarios identificados como Amiklar Chávez, Antonio Soledad Pérez y otro de apellido Ginez.A ellos los culparon por los malos tratos y abusos contra los uniformados que los denunciaron.El pasado 18 de julio rompieron filas y se negaron a salir a trabajar. Exigieron la intervención del gobernador Javier Corral para que les entregaran uniformes, armas y mejores patrullas, pero aparentemente no hubo respuesta, de acuerdo con lo comentado ayer.Tres de los agentes que renunciaron dieron su versión a este medio a cambio de reservar su identidad.“Nosotros decidimos renunciar porque después de participar en la protesta nos amenazaron de muerte por hablar con ustedes (prensa) y exigir el cese de los mandos”, comentó uno de los exagentes.Señalaron que los preventivos estatales reciben un pago quincenal total de 7 mil 460 pesos, menos impuestos y otros conceptos.Cada uniformado recibe 4 mil 790 pesos netos, ya que les descuentan 850 pesos de impuestos; 920 pesos para el fondo de pensión y cerca de 900 pesos del seguro de vida, de acuerdo con el comprobante de cheque de uno de ellos.Aparte reciben un bono mensual por 6 mil 200 pesos que debe ser entregado cada día 20 del mes, pero a veces se tarda o no llega, acusó uno de los exagentes.Otro dijo que tenía casi siete años trabajando en la Policía Estatal y que es testigo que los mandos se roban el dinero que les corresponde por el bono al ir a laborar en comandancias foráneas.“Nos deben entregar 2 mil 300 pesos extras por estar fuera de nuestra ciudad de origen, con eso cubrimos gastos de hospedaje y alimentos, pero los comandantes Chávez, Soledad y Ginez se los quedan y nosotros tenemos que poner de nuestro sueldo, no es justo, señaló.El Diario buscó ayer una versión del comisionado Óscar Aparicio Avendaño, pero no accedió. Su asistente personal dijo que estaba en una reunión pero no devolvió la llamada.Todos los oficiales que ayer causaron baja estaban asignados a la vigilancia del poblado de Ignacio Zaragoza en una comisión foránea donde participaban 30 elementos con residencia en Juárez.Julio Castañeda, vocero de la Comisión Estatal de Seguridad en la Zona Norte, afirmó ayer que ninguno de los elementos que se manifestaron el miércoles 18 de julio había sido notificado del cambio de adscripción.Indicó que el resto de los agentes que denunciaron a sus mandos durante la protesta siguen trabajando sin ningún tipo de represión.Los elementos se sublevaron en filas tras el asesinato del agente de esa corporación Domitilo Agüero Olivas, abatido a tiros el domingo 15 de julio en una gasolinera de la avenida López Mateos y Eje Vial Juan Gabriel.Álvaro Serrano Escobedo, director estatal del CES, informó que se abrió una investigación interna para determinar si hubo negligencia de mandos en el homicidio.La corporación tiene en Juárez no más de 60 agentes preventivos en dos turnos, lo que generó protestas de la Mesa de Seguridad. (Staff / El Diario)Pago quincenal : 7,460DeduccionesImpuestos -850Fondo de pensión -920Seguro de vida -900Total neto: 4,790Bono mensual: 6,200

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.