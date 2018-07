Video: Conquista Izan Llunas a los fronterizos

Ciudad Juárez— Con una voz sorprendente, un carisma inigualable y cierta timidez e inocencia, tal y como se mostró en la serie biográfica de Luis Miguel, el pequeño actor y cantante Izan Llunas deleitó a la ciudad que vio nacer a ‘El Sol’ de México.Fue en Plaza Sendero Las Torres donde el español de tan sólo 13 años volvió a encarnar a ‘Luismi’ a través de los éxitos del intérprete mexicano, entre ellos: ‘No me puedes dejar así’, ‘Decídete’, ‘1 + 1 = Dos Enamorados’ y ‘Todo el amor del mundo’.Sin mencionar su indiscutible parecido con Luis Miguel de niño, así como la semejanza entre ambas voces, Izan Llunas también logró enloquecer a más de un centenar de personas en el centro comercial. “Me gustas para nuero”, “Te amo” y “Eres el mejor”, fueron algunos de los gritos que las presentes, tanto niñas como adolescentes y adultas, le dedicaron.Antes de causar furor entre los fronterizos, Izan se dio el tiempo de atender a los medios en una conferencia de prensa y, a pesar de notarse un poco nervioso, compartió algunas de sus experiencias al trabajar en la serie.Entre risas y una mirada ofuscada por las luces de las cámaras, él comentó que lo más difícil de interpretar a Luis Miguel fue “llegar a esos tonos muy agudos”, así como trabajar la actuación y el acento mexicano, el cual ya perdió.También comentó que lo que más le gusta es cantar y que le encantaría dedicarse a la música; que se sentía muy honrado de estar en Ciudad Juárez y que no ha tenido la fortuna de conocer o hablar con ‘El Sol’.“No lo he conocido aún, pero si lo escuchaba de pequeño. La verdad que lo único que dijo él fue a la producción, que estaba muy contento con el trabajo que he hecho”, aseguró.Hasta el momento Llunas, quien comenzó a cantar hace a penas tres años, ha visitado nueve de las trece ciudades de México en las que esta programada su gira a través de la cadena mexicana de centros comerciales Plaza Sendero.Además del breve concierto que ofreció, de un aproximado de media hora con algunos otros temas de Luis Miguel, como: ‘Directo al corazón’, ‘Palabra de honor’, ‘Separados’, ‘Los muchachos de hoy’, ‘La chica del bikini azul’ e ‘Isabel’, Izan también se fotografió con sus fanáticos.“Espero volver pronto, gracias por todo vuestro cariño Ciudad Juárez”, fueron las palabras con las que se despidió el cantante que también interpretó la pieza con la que Luis Miguel hizo su debut televisivo en el Canal 44 en 1981, ‘La Malagueña’. Presentación de Izan Llunas en la frontera from El Diario de Juárez on Vimeo

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.