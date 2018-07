No hay dinero para cercar el canal: Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Juárez declaró que no tiene recursos para colocar una malla de protección a lo largo de la Acequia Madre, donde un menor murió el lunes pasado al caer cuando jugaba cerca.Ricardo Valdez Morales, jefe del Distrito de Riego 009 de la dependencia federal, explicó que no hay suficiente dinero para instalarla ni en los 24 kilómetros que recorre en la mancha urbana ni en los 115 que mide en total.“Ya lo intentó Conagua con la Presidencia Municipal hace muchos años”, dijo. “Se pusieron cercos en puntos críticos para salvaguardar a las personas que transitaban y porque arrojan basura. No duró ni una semana cuando ya la habían robado o vandalizado”.De acuerdo con Valdez Morales, cuando localmente se solicitan recursos para mejorar canales y drenes de la zona, la Conagua no los autoriza debido a que, señala, el objetivo principal es mantener en óptimo estado el área hidráulica para que el agua pueda fluir.“Lo que está fuera del canal no es competencia. No hay el mundo de dinero para poner malla en los 115 kilómetros año con año”, comentó en una entrevista con El Diario.El funcionario denunció que hace dos meses fueron hurtados 40 metros lineales de malla de protección en la parte donde inicia la acequia, que es en torno al llamado Monumento al Cigarro, en el bulevar Norzagaray situado en el norponiente de la ciudad.“Este año traíamos un presupuesto para reponerlos, pero hubo un recorte presupuestal y ya no obtuvimos el recurso. No podemos estar en ese juego de que se pone ahorita y a la semana siguiente ya no está. Eso mismo nos dijo Municipio”, indicó.Aunque no indicó cuántos kilómetros se encuentran sin protección, Valdez Morales dijo que son varios tramos los que carecen de ella.El funcionario federal aseguró que el crecimiento de la mancha urbana ha resultado en una invasión de la acequia que en algunos casos, señaló, es inadecuada y riesgosa.“Incluso muchos fraccionadores llegan y se posicionan muy pegados a los canales. Casi los patios de las casas colindan con el borde del canal, cuando deberíamos tener una zona de protección de 16 metros del eje del centro hacia ambos lados, que en muchos casos no hay”, dijo.De acuerdo con Valdez Morales, hay personas que incluso llegaron a construir una losa de concreto sobre el canal.“Con el paso del tiempo, las manchas urbanas van creciendo. Mucha de su infraestructura como canales y drenes ha sido invadida por la mancha urbana. Y a veces el crecimiento se hace de una manera descontrolada. No existió en su momento una planeación”, señaló. (Fernando Aguilar)