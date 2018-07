Ciudad de Juárez.- Desde temprana edad, la vida de Azael Moreno Alvarado, el niño de 12 años que murió ahogado el lunes en un canal de irrigación, estuvo rodeada de tragedias.Hace dos meses su madre fue asesinada a balazos en el Centro de la ciudad.Sus padres se separaron cuando él tenía apenas cuatro meses de nacido. Su madre no lo aceptó y su papá se quedó con la custodia pero luego se fue a Durango y prácticamente se olvidó de él.Azael vivió desde entonces con sus abuelos paternos, quienes ahora lloran la muerte de su nieto.Cuando su padre se fue a trabajar a Durango sólo los primeros meses mandó dinero para su hijo, luego se desentendió, de acuerdo con la abuela paterna, quien era la que lo cuidaba y sostenía.Con un dejo de tristeza, la mujer relató que ya le avisaron al padre del niño lo que pasó y que sólo les dijo que iba a pensar si venía o no.La madre de Azael fue asesinada de varios balazos el 14 de mayo, en el callejón Agustín Lara, a pocos metros de la calle Mejía, atrás del bar Safari.Aparentemente trabajaba en un bar y estaba relacionada con un hombre dedicado a la venta de drogas, de acuerdo con la carpeta de investigación que tiene la Fiscalía General del Estado.La tarde del lunes, Azael fue invitado por su abuelo para que lo acompañara a un supermercado del bulevar Bernardo Norzagaray y Cloro, pero el niño no quiso ir porque varios amiguitos lo invitaron a jugar futbol.Cuando jugaban el balón se fue rumbo al canal y Azael fue hacia él para alcanzarlo, pero resbaló y cayó a las aguas. La corriente se lo llevó, comentó una mujer que dijo ser amiga de la abuela.Ayer, los abuelos fueron a la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte, para identificar y reclamar el cuerpo del pequeño.Tras realizar el trámite, pidieron ayuda en el área de atención a víctimas para poder cubrir los gastos funerarios pero les fue negada, de acuerdo con Víctor Díaz, esposo de la abuelita de Azael.“Nos dijeron que el apoyo es para las personas que son ejecutadas, no para quienes fallecen de manera accidental y nosotros solamente tenemos 5 mil pesos”, señaló.Por ello solicitó el apoyo de la ciudadanía para poder juntar dinero que le permita pagar el funeral y el terreno en el panteón donde piensan sepultarlo.Marque el 656 7494912,con el señor Víctor Díaz

