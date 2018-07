A 71 días de la renuncia de Víctor Estala, extitular de la oficina de Transporte Público del Gobierno del Estado, dicha dependencia permanece acéfala, lo que ha provocado molestias entre concesionarios.Jorge Martínez, secretario general de taxistas de la Confederación de Trabajadores de México, mencionó que la falta de dirigente establecido en la oficina de Transporte, está retrasando los trámites de permisos.“Mario Echánove, el director (provisional), se está lunes, martes… en Chihuahua, y la oficina está sola, y los permisos nadie los firma”, dijo Martínez.“Duran hasta tres o cuatro días lo permisos ahí, y no se hacen responsables de las infracciones que nos hace Tránsito, y pues tenemos que esperarnos hasta que venga el señor de Chihuahua”, dijo el concesionario.Al respecto, Mario Dena, subsecretario de Gobierno, mencionó que la persona interina en el cargo de titular en Transporte, “sí le dedica el tiempo suficiente aquí para atender todos los pendientes. Si ellos (los concesionarios) quieren hablar con él a diario pues a lo mejor no pueden”.Se solicitó una entrevista con dicho funcionario provisional, pero declinó responder.El subsecretario de Gobierno agregó que aún permanecen las entrevistas para determinar quién será el que ocupará la Dirección de Transporte, luego de que se lanzó una convocatoria pública para aplicar al puesto, misma que expiró el 8 de julio.“Aplicaron varios (para ser titular). No tengo el número exacto. Pero se preseleccionaron a 10 y, de ellos, sólo tres son los que cumplen con un currículum cercano al perfil que solicitábamos. Me entrevistaré con ellos. No puedo dar los nombres”, mencionó el funcionario.Por separado, Hernán Ortiz, director de la asociación Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), mencionó que el proceso de selección debería ser abierto y transparentar tanto los nombres de los participantes como sus currículos.

