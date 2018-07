Agentes viales redujeron hasta en un 84 por ciento el aseguramiento de vehículos sin placas de circulación en la presente administración municipal; la inacción persiste pese a que el Reglamento Vial vigente determina qué documentos deben portar vehículos y conductores para evitar el retiro de circulación de la unidad.Datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) indican que en 2016 fueron retiradas 3 mil 217 unidades que carecían de placas, para el 2017 fueron retirados sólo 519 vehículos, mientras que durante los primeros cinco meses del año en curso los agentes viales sólo decomisaron 225 autos “chuecos”.El informe muestra una dramática baja de autos irregulares requisados por los agentes viales, cuando en la ciudad se estima la circulación de más de 20 mil unidades identificadas con “placas rojas”, que sin ninguna validez legal son expedidas por loteros en 350 pesos.El documento revela que en los últimos tres años la autoridad responsable de velar por el cumplimiento del reglamento, que tiene por objeto regular el uso de las vías públicas municipales por parte de los peatones y vehículos, ha minimizado al máximo las sanciones contra los autos sin placas.Alexandra Solís Maldonado, vocera de Tránsito, aseguró que la corporación sigue retirando autos sin placas, aunque no precisó el motivo de la reducción en el número de autos que circulan sin matrículas expedidas por Gobierno del Estado.Mientras la DGTM ha relajado la vigilancia al cumplimiento del artículo 79 que determina los documentos que debe portar una unidad vehicular en las calles de la ciudad, las autoridades estatales continúan planificando la solución a la problemática que implica la circulación de autos sin placas o con placas de cartón expedidas no oficialmente, lo cual constituye un delito.Recientemente el fiscal del Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López dio a conocer que están constituidas las mesas de trabajo con acciones repartidas entre instituciones y una fase comprende la información pública sobre los delitos en que se están incurriendo al aprobarse de forma extraoficial el plaqueo con matrículas no expedidas de forma oficial.QUÉ DICE EL REGLAMENTO• Artículo 79Los vehículos que circulen por las vías públicas de este Municipio deberán portar la tarjeta de circulación vigente, el engomado de revalidación vehicular vigente –emitido por la Oficina Local de Recaudación de Rentas–, el engomado ecológico vigente y las placas metálicas oficiales.O en su caso, el permiso provisional otorgado por la autoridad correspondiente (la DGTM), en tanto concluyan los trámites necesarios para su obtención; mismas que deben colocarse en el frente y en la parte posterior del vehículo en el lugar destinado para tal efecto por el fabricante automotriz.• Artículo 80Aquellos vehículos legalmente importados o nacionales, podrán circular sin placas, con el permiso provisional que la autoridad correspondiente.Estos permisos se otorgan para circular hasta por treinta días y podrán ser renovados hasta por tres veces consecutivas, por ese mismo término.• Los requisitosDocumentos que acrediten la propiedad del vehículo y en su caso la legal estancia del mismo en el país; licencia de conducir y comprobante de domicilio, además del comprobante de pago correspondiente.• Artículo 84Penaliza la falsificación de placas y/o permisos de circulación, ya que el vehículo que porte estos documentos apócrifos será retirado de la circulación y el infractor será puesto a disposición del Ministerio Público.20163 mil 21720175192018 (5 meses)225

